Berkay Ateş kimdir? Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte rol aldığı diziler…

Berkay Ateş kimdir? Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Rol aldığı diziler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sadaktsiz dizisinde Asrın Hastanesi'ni satın alan ve eşinden boşanmaya çalışan Aras izleyicilerde büyük etki bıraktı ve Berkay Ateş'in hayatı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...