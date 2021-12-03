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    • Magazin
    • 03.12.2021 09:22
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    • 03.12.2021 09:26
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    Berkay Ateş kimdir? Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte rol aldığı diziler…

    Gündemde Berkay Ateş kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kanal D’de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinde yer alan karakterlerin hayatlarına dair bilgiler merak konusu oluyor. Sadakatsiz’in Aras’ı en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor ve Berkay Ateş kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Son bölümde izleyenlerin hafızasına kazınan Berkay Ateş ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Berkay Ateş kimdir?

    Berkay Ateş kimdir? Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Rol aldığı diziler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sadaktsiz dizisinde Asrın Hastanesi'ni satın alan ve eşinden boşanmaya çalışan Aras izleyicilerde büyük etki bıraktı ve Berkay Ateş'in hayatı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    SAKATSİZ'İN ARAS'I BERKAY ATEŞ KİMDİR?

    Tiyatro, sinema ve televizyon projeleriyle tanınan Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ardahanlı, anne tarafından Malatyalıdır. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

    Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir.

    Çukur dizisinde Mahsun karakterini canlandırmıştır. En son Alev Alev dizisinde rol almıştır. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

        Berkay Ateş'in rol aldığı diziler:

        2020- (Alev Alev)

        2018 – Çukur

        2018 – Gülizar

        2016 – İstanbul Sokakları

        2016 – Anne

        2015 – Abluka

        2013 – Yarım Kalan Mucize
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        Haberler Magazin Berkay Ateş kimdir? Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte rol aldığı diziler…
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