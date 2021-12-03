İspanyol yapımı La Casa De Papel son sezonuyla Netflix'te sevenleriyle buluşuyor. Dizinin son bölümlerini heyecanla takip edenler son kısma odaklandı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım neden yayınlanmadı? İşte merak edilenler...
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 6. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
La Casa De Papel 5. sezon 6. bölüm tarihi Netflix tarafından yakın bir süreçte açıklandı. Dizinin 3 Aralık tarihinde yayında olacağı ifade edilmişti.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZONDA NELER OLDU?
La Casa De Papel 5. sezon 1. bölüm: Profesör, Sierra ile yüzleşirken Tamayo orduyu göreve çağırarak müzakerelerde çıtayı yükseltir. Geçmişte Berlin ailesinden biriyle buluşur.
La Casa De Papel 5. sezon 2. bölüm: Karşı koymak için bir fırsat yakalayan Arturo kişisel bir intikamın peşine düşer. Lizbon çok önemli bir şey keşfeder.