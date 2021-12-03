La Casa De Papel 5. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım neden yayınlanmadı?

La Casa De Papel 5. sezon 3. bölüm: Sierra hem bir ihanet hem de acil bir durum yüzünden gafil avlanır. Ordu giderek yaklaşırken Palermo birliklerini harekete geçirir.

La Casa De Papel 5. sezon 4. bölüm: Helsinki'nin hayatı teklikededir. Hırsızlar gizli bir karşı saldırı planlar. Yıllar önce Berlin ve oğlu birlikte ilk soygunlarını gerçekleştirir.