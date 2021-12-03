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    • Magazin
    • 03.12.2021 15:44
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    • 03.12.2021 15:44
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    La Casa De Papel 5. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım neden yayınlanmadı?

    Netflix'in en dikkat çeken yapımlarından olan La Casa De Papel son kısmının yayınlanması bekleniyor. Dizinin bugün yayınlanacağı açıklanmıştı. Gözler şimdi yapılacak son açıklamaya çevrildi. Sezonun ilk bölümünde Profesör, Sierra ile yüzleşirken Tamayo müzakerelerde ortalığı karıştırmıştı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım neden yayınlanmadı? İşte haberin detayı...

    La Casa De Papel 5. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak?

    İspanyol yapımı La Casa De Papel son sezonuyla Netflix'te sevenleriyle buluşuyor. Dizinin son bölümlerini heyecanla takip edenler son kısma odaklandı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon 6. bölüm ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım neden yayınlanmadı? İşte merak edilenler...

    LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 6. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    La Casa De Papel 5. sezon 6. bölüm tarihi Netflix tarafından yakın bir süreçte açıklandı. Dizinin 3 Aralık tarihinde yayında olacağı ifade edilmişti.

    LA CASA DE PAPEL 5. SEZONDA NELER OLDU?

    La Casa De Papel 5. sezon 1. bölüm: Profesör, Sierra ile yüzleşirken Tamayo orduyu göreve çağırarak müzakerelerde çıtayı yükseltir. Geçmişte Berlin ailesinden biriyle buluşur.

    La Casa De Papel 5. sezon 2. bölüm: Karşı koymak için bir fırsat yakalayan Arturo kişisel bir intikamın peşine düşer. Lizbon çok önemli bir şey keşfeder.

        La Casa De Papel 5. sezon 3. bölüm: Sierra hem bir ihanet hem de acil bir durum yüzünden gafil avlanır. Ordu giderek yaklaşırken Palermo birliklerini harekete geçirir.

        La Casa De Papel 5. sezon 4. bölüm: Helsinki'nin hayatı teklikededir. Hırsızlar gizli bir karşı saldırı planlar. Yıllar önce Berlin ve oğlu birlikte ilk soygunlarını gerçekleştirir.

        La Casa De Papel 5. sezon 5. bölüm: Ateş hattının ortasında mutfakta mahsur kalan Tokyo, ilk aşkını ve Profesör'le ilk karşılaşmasını hatırlar.
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