Sözleriyle tesiri altına alacak! Camdaki Kız 23. bölüm fragmanı: Dingonun ahırı değil burası!

"Mutluluğu yoluna giren mutsuzluğu göze alır" sözlerinin son bölüme damgasını vurduğu Camdaki Kız'da Levent Tako'nun tüm sırlarını ele geçirdi. Babasının peşine takılan Nalan ise Adil'in beklenmedik ziyaretine şahit oldu. Levent, Tako'dan şüphelenerek peşine düştü ve Tako'nun annesinin kim olduğunu öğrendi. Hayri, Muzo'nun sert çıkışına karşı gururuna yediremedi ve tüm bu olanların karşısında istifasını vererek tepkisini gösterdi. Sedat, Melisa'yla yüzleşmek için gizlice otele çağırttı. Adil, Cana'yla telefonda konuşurken Billur'a yakalandı. Adil'in yalan söylediğini fark eden Feride, onu iyice köşeye sıkıştırdı. Seyirciler şimdi Camdaki Kız 23. bölüm fragmanını bekliyor.
ADİL'İN BEKLENMEDİK ZİYARETİNE ŞAHİT OLUYOR
Feride'nin Adil hakkındaki şüpheleri artınca, Nalan'dan Adil'i takip etmesini ve kendisini her adımından haberdar etmesini ister. Babasının peşine takılan Nalan, Adil'in beklenmedik ziyaretine şahit oluyor. Cana ve Adil'i aynı masada yakalayan Nalan, ne yapacak?
Levent, Tako'dan şüphelenerek peşine düştü ve Tako'nun annesini öğrendi. Levent, buzdolabından kahvaltılıklar yerken kimseye yakalanmamaya çalışırken Tako'nun gelişiyle panik olur. Mutfağa saklanan Levent, Tako'yu izler. Tako ise annesine gizli gizli kahvaltılık götürür. Tako'nun gizli saklı yemek yediğini düşünen Levent, bir anda Tako'nun odasına dalar. Karşısında Tako'nun annesini görünce şoke olur. Tako, bir süre sevmediği Levent'in emrinde olmaya mahkum olur.
Nalan, Feride'nin verdiği talimatla Adil'i takip edince Sema'nın mezarına gider.
Nalan, Feride'nin verdiği emirle babasını takip eder. Adil ise elinde çiçeklerle mezarlığa gelir. Nalan, mezarlığa geldiklerini söyleyince Sema'nın mezarlığına gittiklerini anar ve Nalan'ın hemen oradan ayrılmasını söyler. Nalan, Adil'i uzaktan izlemeye devam eder. Peki Nalan, Adil'in dua ettiği mezarda kimin olduğunu öğrenecek mi?
Hayri, Muzo'nun sert çıkışına karşı gururuna yediremiyor ve istifasını veriyor. Muzo'nun Hayri'yi herkesin içinde rencide edip azarlaması Hayri'nin gururunu incitir. Ne olduğunu anlamayan Hayri, oldukça öfkelenir. Rafet'in karşısına geçen Hayri, istifasını veriyor. Peki Hayri'nin istifası kabul edilecek mi?