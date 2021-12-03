Sözleriyle tesiri altına alacak! Camdaki Kız 23. bölüm fragmanı: Dingonun ahırı değil burası!

"Mutluluğu yoluna giren mutsuzluğu göze alır" sözlerinin son bölüme damgasını vurduğu Camdaki Kız'da Levent Tako'nun tüm sırlarını ele geçirdi. Babasının peşine takılan Nalan ise Adil'in beklenmedik ziyaretine şahit oldu. Levent, Tako'dan şüphelenerek peşine düştü ve Tako'nun annesinin kim olduğunu öğrendi. Hayri, Muzo'nun sert çıkışına karşı gururuna yediremedi ve tüm bu olanların karşısında istifasını vererek tepkisini gösterdi. Sedat, Melisa'yla yüzleşmek için gizlice otele çağırttı. Adil, Cana'yla telefonda konuşurken Billur'a yakalandı. Adil'in yalan söylediğini fark eden Feride, onu iyice köşeye sıkıştırdı. Seyirciler şimdi Camdaki Kız 23. bölüm fragmanını bekliyor.

ADİL'İN BEKLENMEDİK ZİYARETİNE ŞAHİT OLUYOR

Feride'nin Adil hakkındaki şüpheleri artınca, Nalan'dan Adil'i takip etmesini ve kendisini her adımından haberdar etmesini ister. Babasının peşine takılan Nalan, Adil'in beklenmedik ziyaretine şahit oluyor. Cana ve Adil'i aynı masada yakalayan Nalan, ne yapacak?