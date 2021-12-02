Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya'nın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

Oyuncu Erkan Petekkaya hakkında araştırmalar hız kazandı. Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bu gelişmelerin üzerine vatandaşlar arama motorlarında, Erkan Petekkaya'nın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler!
ERKAN PETEKKAYA'NIN HASTALIĞI NE? SAĞLIK DURUMU NASIL?
Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Oyuncu Petekkaya böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.
ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?
Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'te Elazığ'da doğdu. Diyarbakırlı oyuncu, çocukluğunu İstanbul'da geçirdi.
Petekkaya, Mehmet Karamancı İlkokulu, Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı.