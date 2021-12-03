Kim der 49 yaşında! Defne Samyeli düğmesini açtı dekolte verdi herkes onu konuştu! Süper minisiyle ortalığı salladı
Defne Samyeli düğmesini açtı dekolte verdi herkes onu konuştu! Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk kariyeri ile ön plana çıkan eski haber spikeri Defne Samyeli, sosyal medyada yayınladığı son pozlarla yine ilgi odağı oldu. Düğmelerini açarak dekolte verdiği süper minisiyle objektif karşısına geçen 49 yaşındaki Samyeli, deniz kenarında verdiği pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımın ardından Samyeli için "Kim der 49 yaşında", "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...
03.12.2021 19:23
- Son Güncelleme: 03.12.2021 19:23
Kızları Derin ve Deren Talu'nun pozlarıyla sık sık gündeme gelen 49 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medyada yayınladığı son pozlarla yine ilgi odağı oldu.
Fit vücudu ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Defne Samyeli, deniz kenarında verdiği pozlarla yine adından söz ettirmeyi başardı.