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Ece Seçkin bornozuyla poz verdi güzelliğiyle büyüledi! Takipçilerinden özür dileyen diyen Ece bakın kendini nasıl affettirdi

Ece Seçkin bornozuyla poz verdi güzelliğiyle büyüledi! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabında yaptığı son açıklamayla takipçilerine söz verdiği soru-cevap etkinliğini neden yapmadığını açıkladı. Instagram kaynaklı bir nedenden dolayı soru-cevap etkinliği yapmayan şarkıcı, söz konusu açıklamayı bornozuyla verdiği bir pozla yaptı. Oldukça pozitif bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Seçkin, adeta sosyal medyayı salladı. Kısa sürede birçok fan sayfası tarafından yayınlanan açıklamada; ünlü şarkıcı güzelliğiyle büyüledi. İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı...

03.12.2021 20:49 - Son Güncelleme: 03.12.2021 20:49
Ece Seçkin bornozuyla poz verdi güzelliğiyle büyüledi! Takipçilerinden özür dileyen diyen Ece bakın kendini nasıl affettirdi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabında bir açıklama yayınlayarak takipçilerine söz verdiği soru-cevap etkinliğini neden yapmadığını açıkladı.

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Ece Seçkin bornozuyla poz verdi güzelliğiyle büyüledi! Takipçilerinden özür dileyen diyen Ece bakın kendini nasıl affettirdi

Seçkin, "Sorularınızı cevaplayamadım, kusura bakmayın. Instagram kaynaklı bir sorun yaşadım, sorularınızı görüyorum ama cevaplamama izin vermiyor. Sorunu düzeltir düzeltmez baştan yaparız. Çok tatlısınız, sorularınız da öyle" açıklamasında bulundu.

Ece Seçkin bornozuyla poz verdi güzelliğiyle büyüledi! Takipçilerinden özür dileyen diyen Ece bakın kendini nasıl affettirdi

Söz konusu açıklamayı bornozuyla verdiği bir pozla yapan Seçkin'in oldukça pozitif göründüğü kare, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Ece Seçkin bornozuyla poz verdi güzelliğiyle büyüledi! Takipçilerinden özür dileyen diyen Ece bakın kendini nasıl affettirdi

Kısa sürede birçok fan sayfası tarafından yayınlanan paylaşımda; ünlü şarkıcı Ece Seçkin güzelliğiyle büyüledi.

Ece Seçkin bornozuyla poz verdi güzelliğiyle büyüledi! Takipçilerinden özür dileyen diyen Ece bakın kendini nasıl affettirdi

Seçkin için "Çok güzelsin", "Sen hep gül, cevaplamasan da olur", "Harika görünüyorsun" yorumları yapıldı.

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