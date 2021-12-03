Cennet Mahallesi'nin yıldız ismi Seksenler'e selamı çaktı! 13 yıl sonra setlere geri dönüyor

Cennet Mahallesi'nin yıldız ismi Seksenler'e selamı çaktı! Yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Show TV ekranlarında bir döneme damgasını vuran Cennet Mahallesi hala akıllarda tazeliğini koruyor. Sultan ve Ferhat'ın aşkını ve Pembe'nin evlenmelerine sürekli engel olmasını aktaran dizinin önemli isimlerinden birisi Seksenler'in kadrosuna katıldı. Ferhat karakteriyle dizide boy gösteren ünlü şarkıcı Alişan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Alişan'ın Seksenler dizisinin setinde yaptığı sürpriz paylaşımlar sonrası hangi karakteri canlandıracağı konusu merak giderek artmaya başladı.

SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde Yunus'un oğlu Ferhat karakterini canlandıran ünlü şarkıcı Alişan setlere geri dönüyor.