Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.12.2021 12:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2021 12:34
    ABONE OL

    Cennet Mahallesi'nin yıldız ismi Seksenler'e selamı çaktı! 13 yıl sonra setlere geri dönüyor

    2004-2007 yılları arasında Cennet Mahallesi dizisinde Yunus'un oğlu Ferhat karakterini canlandıran ünlü şarkıcı Alişan setlere geri dönüyor. Alişan sosyal medya hesabından TRT1 ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği Seksenler dizisinin setinden paylaşımlar yaptı. Ünlü ismin Seksenler dizisinin setinden yaptığı paylaşımlar kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımları gören seyirciler heyecanlanırken Alişan'ın dizide hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oluyor. Kadrosunda Özlem Türkad, Şoray Uzun ve Ayşe Tolga gibi önemli isimleri barındıran Seksenler yeni transferleriyle adından söz ettirecek.

    takvim.com.tr
    Cennet Mahallesi’nin yıldız ismi o dizide oynayacak!

    Cennet Mahallesi'nin yıldız ismi Seksenler'e selamı çaktı! Yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Show TV ekranlarında bir döneme damgasını vuran Cennet Mahallesi hala akıllarda tazeliğini koruyor. Sultan ve Ferhat'ın aşkını ve Pembe'nin evlenmelerine sürekli engel olmasını aktaran dizinin önemli isimlerinden birisi Seksenler'in kadrosuna katıldı. Ferhat karakteriyle dizide boy gösteren ünlü şarkıcı Alişan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Alişan'ın Seksenler dizisinin setinde yaptığı sürpriz paylaşımlar sonrası hangi karakteri canlandıracağı konusu merak giderek artmaya başladı.

    SETLERE GERİ DÖNÜYOR

    Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde Yunus'un oğlu Ferhat karakterini canlandıran ünlü şarkıcı Alişan setlere geri dönüyor.

    Alişan sosyal medya hesabından TRT1 ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği Seksenler dizisinin setinden paylaşımlar yaptı.

    Ünlü ismin Seksenler dizisinin setinden yaptığı paylaşımlar kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımları gören seyirciler heyecanlanırken Alişan'ın dizide hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oluyor.

        Kadrosunda Özlem Türkad, Şoray Uzun ve Ayşe Tolga gibi önemli isimleri barındıran Seksenler yeni transferleriyle adından söz ettirecek.

        ALİŞAN KİMDİR?

        Alişan 19 Haziran 1976'da İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Şişhane semtinde dünyaya geldi. Sırasıyla Kuvay-ı Milliye ilkokulunu, Özel Şişli Koleji ortaokulunu, Özel Evrim Lisesini bitirdi.

        İlk albümü 'Derdo - Elazığ'ın Güzelleri' albümünü 1991 yılında çıkartmıştır. İkinci albümü 'Delimisin Ne' albümünü 1994 yılında çıkartmıştır. Aşık Oldum'u 18 Nisan 1996 tarihinde Kral Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı.

        21 Haziran 2003'te 1997-2002 arası çıkardığı albümlerdeki en sevilen eserlerinin toplandığı 'Keje', 30 Mart 2004'te 'Kalbim Ellerinde' albümüyle beraber Papatya İle Karabiber adlı filmde 'Karabiber' ve Cennet Mahallesi adlı dizide 'Ferhat' karakterlerini canlandırmıştır.

            2016 yılından beri 360TV'de Çağla Şıkel ile birlikte Herşey Dahil programını sundu. 2020 yılından itibaren Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programını Demet Akalın ile birlikte sundu ve 28 Mayıs 2021'de bitti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sevda Kılıç’ı bulan Müge Anlı gözyaşları içinde yardım istedi
            Haberler Magazin Cennet Mahallesi'nin yıldız ismi Seksenler'e selamı çaktı! 13 yıl sonra setlere geri dönüyor
                SON DAKİKA