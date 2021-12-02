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    • Magazin
    • 03.12.2021 09:05
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    • 03.12.2021 09:06
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    Acun Ilıcalı hakkında gerçeği açıkladı Masterchef'te sustu ama Mehmef Şef sonunda patladı 'böyle adamla çalışılmaz çık git'

    TV 8 ekranlarında yayınlana Masterchef sayesinde, Türkiye'de hatrı sayılır bir şöhrete kavuşan Mehmet Yalçınkaya açtı ağzını yumdu gözünü... Bir dönem Masterchef'te 4 sezondur omuz omuza çalıştığı Somer Sivrioğlu yüzünden yapım şirketine resti çektiği iddia edilen Mehmet Yalçınkaya'nın kimseye amennası yok. Yeri geldiğinde babacan yeri geldiğinde sert tavırlarıyla bilinen Mehmet Yalçınkaya çektiklerini tek tek sıraladı. Mehmet Yalçınkaya'nın sinirinin nedeni böylece belli oldu.

    ’Böyle adamla çalışılmaz çık git’

    Acun Ilıcalı gerçeğini açıkladı Mehmet Yalçınkaya uluorta kalayladı 'böyle adamla çalışılmaz çık git' Masterhcef'te sustu ama patladı... TV 8 ekranlarında yayınlanan, 4 sezondur reytinglerde büyük bir başarı elde eden Masterchef'in jüri üyeleri çok konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Yalçınkaya'nın, Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş alması nedeniyle rest çektiği iddia edilmişti. Ancak sonrasında bu haberi yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat söz konusu Mehmet Şef se doğru olma ihtimali de yüksekti. Mehmet Yalçınkaya'nın son açıklamalarına bakılırsa kimseye amennası yok. Hatta kendi çocuklarına bile...

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın ilk sezonundan beri yer alan Mehmet Yalçınkaya hem yumuşak kalbiyle hem de sert tavırlarıyla milyonların kalbini kazanmıştı.

    Hatırlarsanız, ekmeğine taş koymak isteyenlere sosyal medyada açmıştı ağzını yummuş gözünü Mehmet Şef. Mehmet Şef, sektöre rest çekerek; "Ülkemizde sektörümüzde emek hırsızlığı oluyor. Son dönemde buna isyan ediyorum. Bir yemek yapıyoruz, yemeğin telifi henüz yok. Aradan iki gün geçiyor yaptığımız yemeği kendileri yapmış gibi tanıtanlar çıkıyor. İsmimiz kullanılarak restoranlar açıyorlar. Rezervasyon yapmak isteyen müşterilere ismimizi söyleyerek davet gönderiliyor" sözlerini dile getirmişti.

        Mehmet Şef sosyal medya hesabından; "Bazıları da restoranımızın isminin bir benzerini yaparak taklidimizi yapıyorlar. Bu restoranlarda insanlar yediği yemekten dolayı bir zarar görürse bizim ismimizi kullanmış oldukları için biz zarar göreceğiz. Bunların bir emek hırsızlığı olduğunu düşünüyorum. Bir ismin telifini aldığımızda bu ismin sonuna bir harf koyarak mekan açılıyorlar. Bu konuda vatandaşların da dikkatli olmaları gerekiyor. İnsanlar nereye geldiğini nereye gittiklerini bilsinler. Bu insanların yaptığı emek hırsızlığıdır" açıklamasında bulunmuştu.

        Mehmet Yalçınkaya bu kez de yeni açıklamalarıyla gündemde. Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada jest ve mimikleriyle gündem olan Mehmet Yalçınkaya, mutfakta çok sinirli olduğunun sebebini açıkladı. Kendi oğlunun bile iş tutuşundan memnun olmadığı için kovduğunu dile getiren Mehmet Şef bakın neler dedi neler.

        Mehmet Şef mutfakta sinirli olmasının sebebini "Benim iş tutuş şeklim böyle. Ben mutfakta kaostan beslenirim. Mutfak dediğiniz şey, bizim aynı anda çok kişiye hizmet verdiğimiz, sağlıklarının etkilendiği yer. Benim oğlum mesela mutfakta tavayı almış oynuyor. Dedim ki "Çık git buradan!" Öyle adamla çalışılmaz Emanet gelmiş adam oraya. İş bitsin de gideyim havasında. Önlüğünü çıkartıp kovdum" açıklamasında bulundu.

            Sık sık programdan ayrılacağı yönünde çıkan haberler hakkında ise Mehmet Şef o konuya da açıklık getirdi.

            Mehmet Şef "Bana bazen teklifler geliyor. Diyorlar ki "Bize gelir misin" Gelmem! Bunun parayla bir alakası yok. Aile gibiyiz hem de benim hayatıma çok güzel dokundu Acun Ilıcalı…" yorumunda bulunarak hem yarışmadan ayrılmayacağını hem de Acun Ilıcalı'nın kendisi için çok önemli birisi olduğunu açıkladı.

            Programda yaptıklarından dolayı eleştiri alan ünlü şef, "Aktör olduğumu söyleyenler var, ben olduğum gibiyim. Bana rol yaptıramazsınız. Benim mimiklerim anlık. 25 sene sonra gelsen de aynı olurum. Benim rol yapmama gerek yok" sözleriyle de son noktayı koydu.
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