Kızılkule nerede, ne zaman inşa edildi? Alanya Kızılkule'nin tarihi... 2 Aralık MaterChef nerede çekildi?

Ekranların sevilen programı MasterChef'in bugünkü bölümü hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Programı izleyenler bugün MasterChef'in stüdyo dışında, Alanya'da çekildiğini öğrendi. Bu gelişmelerin ardından MasterChef'in çekildiği Kızılkule'nin tarihi ve konumu merak konusu oldu. Bugün olduğu kadar geçmişte de heybetli görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmiş ve birçok kitapta yerini alan Kızılkule, deniz yönünden gelecek saldırılara karşı korumak amacıyla inşa edilmiştir. Peki; Kızılkule nerede, ne zaman inşa edildi? 2 Aralık MaterChef nerede çekildi? İşte merak edilenler...
MASTERCHEF 2 ARALIK NEREDE ÇEKİLDİ?
MasterChef, bugün Antalya ili Alanya ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kızılkule'de çekildi.
KIZILKULE ALANYA NEREDE?
Antalya'nın ilçesi Alanya'da bulunan Alanya Kalesi ile kentin simgelerinden biri olan kule. Kızıl Kule, Alanya Limanı'ndadır. Kentin sembolü olan sekizgen planlı yapı 13. yüzyıl Selçuklu eseridir.