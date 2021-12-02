Survivor Aycan sevgilisini tek kalemde silip attı! Survivor All-Star geldi aşk bitti daha geçen gün aşk dolu poz vermişlerdi

Hatta Aycan Yıldırım, Sercan Yıldırım'ın o dönem hoşlandığı ancak pas vermediği için kavgalı olduğu Nisa Bölükbaşı'ya da cephe almıştı.

Aycan Yanaç, Nisa Bölükbaşı hakkında 'Nisa'yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. O olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil, Sercan'a üzüldüm. Nisa'nın dediklerine inanıyorlar' demişti.

Ta ki Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım kavga edene kadar.