Survivor Aycan sevgilisini tek kalemde silip attı! Survivor All-Star geldi aşk bitti daha geçen gün aşk dolu poz vermişlerdi

Survivor Aycan'ın gizemli sevgilisinin ortaya çıkmasıyla ayrılmaları bir oldu! Çok aşıktı ama tek kalemde sildi Aycan Yanaç... Tv 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor'ın gelmiş geçmiş en olaylı sezonlarıdan biriydi Survivor 2020. Pandeminin patlak verdiği döneme denk gelen Survivor 2020 reyting rekorları kırıyor, haftanın 7 günü izleyenlerle buluşuyordu. Zorlu geçen sezonun şampiyonu Cemal Can Canseven olmuştu. Ancak Survivor 2020 tüm yarışmacılara yaradı onlardan biri de Aycan Yanaç.
Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden biriydi Aycan Yanaç. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aycan Yanaç, üzerine bir de futbolcu olunca daha çok adından söz ettiriyordu.
Aycan Yanaç'ın yarışmadaki en yakın arkadaşı ise meslektaşı Sercan Yıldırım'dı. Yarışmada yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikili yarışma sonrasında kanlı bıçaklı oldu.