Nilgün Belgün şoke eden ihanet itirafı! Yıllar sonra ne var ne yok anlattı: Eşim beni arkadaşımla aldattı!

Daha önce üç kez nikah masasına oturup boşanan Nilgün Belgün, son evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyledi.
Magazin Masası adlı programa telefonla bağlanan ünlü oyuncu, canlı yayınında ihanetin detaylarını anlattı.
68 yaşındaki oyuncu, "Her eşimle aşık olarak evlendik. İlk evliliğimde birimiz 18, birimiz 20 yaşındaydık. Evlenmek için çocuktuk daha, götüremedik haklı olarak. İkincisinde eşim işimi istedi, büyü bozuldu ve yürümedi" ifadelerini kullandı.
'ALDATILDIM'
Aldatıldığını belirten ünlü sanatçı, şunları söyledi: "Üçüncü evliliğimde aldatıldım. Gözümün önünde oldu bütün olaylar. Arkadaş grubuyduk ve her yere birlikte gidip geliyorduk.