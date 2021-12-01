Nilgün Belgün şoke eden ihanet itirafı! Yıllar sonra ne var ne yok anlattı: Eşim beni arkadaşımla aldattı!

Nilgün Belgün açıklamasında, "Evlilik insan doğasına aykırı. Çünkü iki tane birbirini hiç tanımayan, geçmişlerini bilmeyen insanı ve onların ailelerini de bir arada tutuyorsunuz. O iki insan bir evin içerisinde kapanıp kalıyor. Kendi özgürlükleri olmuyor" demişti.