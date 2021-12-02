Son dakika: Erkan Petekkaya apar topar hastaneye kaldırıldı! Sana Söz'ün Ömer Komiseri hayranlarını korkuttu işte sağlık durumu...

1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçti. Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp gibi projelerde yer alan oyuncu, 2003 yılında ekranlara gelen Serseri adlı dizide Bülent karakterini canlandırdı. 2005 yılında Köpek dizisiyle ekranlarda görünmeye devam eden Petekkaya, bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.