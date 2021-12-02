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    • Magazin
    • 02.12.2021 22:07
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    • 02.12.2021 22:07
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    Son dakika: Erkan Petekkaya apar topar hastaneye kaldırıldı! Sana Söz'ün Ömer Komiseri hayranlarını korkuttu işte sağlık durumu...

    Son dakika: Erkan Petekkaya apar topar hastaneye kaldırıldı! Şimdilerde Sana Söz dizisinde Ömer Komiser karakterini canlandıran ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun, akşam saatlerinde böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

    DHA
    Erkan Petekkaya apar topar hastaneye kaldırıldı!

    Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, hastaneye kaldırıldı.

    TEDAVİSİ SÜRÜYOR
    Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    NE OLMUŞTU?
    Oyuncu Petekkaya böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.

        ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?
        Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'te Elazığ'da doğdu. Diyarbakırlı oyuncu, çocukluğunu İstanbul'da geçirdi. Petekkaya, Mehmet Karamancı İlkokulu, Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı.

        1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçti. Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp gibi projelerde yer alan oyuncu, 2003 yılında ekranlara gelen Serseri adlı dizide Bülent karakterini canlandırdı. 2005 yılında Köpek dizisiyle ekranlarda görünmeye devam eden Petekkaya, bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.

        2005-2007 yayın döneminde ATV'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı dizide Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırdı. 2007'de Sessiz Fırtına'da Yiğit Sancaktar, 2008'de Sonbahar'da Galip, 2010'da Hanımeli Sokağı'nda Osman rolünü üstlendi.

            2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan olarak seyircinin karşısına çıkan oyuncu, bu projeyle tanınırlığını arttırdı. Ardından Dila Hanım, Paramparça, Kayıt Dışı, Vurgun gibi dizilerde boy gösterdi.

            Son dönemin fenomen dizilerinden Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi projelerde yer alan Petekkaya, şimdilerde Sana Söz adlı dizide canlandırdığı Ömer Komiser rolüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

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            Haberler Magazin Son dakika: Erkan Petekkaya apar topar hastaneye kaldırıldı! Sana Söz'ün Ömer Komiseri hayranlarını korkuttu işte sağlık durumu...
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