Survivor 2022 kadrosunda öyle isimler var ki kimsenin aklının ucundan geçmez! Survivor 2022 All Star'a kimler geliyor?

Survivor yeni sezonu için geri sayım sürüyor. 2022'nin şubat ayında yayınlanması beklenen yarışmaya bomba isimler katılıyor. Her yıl tv8 ekranlarında hafta içi belirli günlerde izleyicisiyle buluşan Survivor'da 2022 yılında bomba isimlerle ekranlarda olacak. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Nişantaşı Üniversitesi ve Acun Medya Akademi'yle ortak bir şekilde hayata geçirilen projede öğrencilerle buluştu. Ilıcalı burada Survivor 2022 All Star kadrosu ile ilgili gerekli duyurunun yapılacağını söyledi. Survivor All Star 2022 kadrosunun belli olduğunu ifade eden Ilıcalı detayların ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtti.

KADRO BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız. Ben de heyecanla bekliyorum isimleri." dedi.

tv8 ekranlarında her yıl yayınlanan Survivor isimli yarışma programı gelecek yıl All Star formatıyla yine ekranlarda olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri Acun Medya'dan yarışmacılar hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi'yle ortak bir şekilde hayata geçirilen AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya geldi ve kendisine Survivor 2022 All Star ile ilgili de bir soru yöneltildi. Yine Gönüllüler ve Ünlüler formatında yapılacak yarışmayla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacıların isimlerinin büyük ihtimalle pazartesi ve salı günü duyurulacağını söyledi.