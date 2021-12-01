Fenomen Sera Korkmaz'dan itiraf: "YouTube kitlesi bizi dışlıyor ama TikTok’tan prim yapıyor!"

Biraz kendinden bahseder misin? Kimdir Sera Korkmaz? Neler yapar? Okuyor musun?

Ben 2 üniversite okuyorum. Kişisel gelişimime çok önem veririm, kendimi geliştirmeye çalışırım. Fenomen olduktan sonra içerik üretmeye başladım. Bir şey yaparsam en iyisini yapmak isterim. Bu sektörde de en iyisi olmak için uğraşıyorum. Oyunculuk, şarkıcılık gibi bir hedefim yok. Ama bir şarkı çıkaracağım. Herkesin kendi işini yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden kendi işimde en iyisi olmak için çabalıyorum. Çok hırslıyımdır. Ama beni bir şeylerin kamçılaması gerekiyor. Yerine göre davranırım. Sevdiğim insanların yanında çocuk gibi davranırım.

"YouTube kitlesi bizi dışlıyor ama TikTok'tan prim yapıyor"

YouTube, TikTok nasıl gidiyor? YouTube mu TikTok mu?

Bence TikTok. Orası aile, ilk göz ağrım. YouTube bizi hâlâ kabul edemedi. Her hafta trendlere giriyorum ama kabul edemiyor YouTube izleyicisi. Oradaki kitle bizi dışlıyor, sevmiyor. Ama yeri gelince TikTok'tan prim yapıyor :)

"Oyunculuk yapamam, çok zor!"

Başka projeler var mı? Dijital platformda 'Hiç' adlı bir dizide yer aldın. Gelecekte ne hedefliyorsun kariyer planı olarak? Şarkı çıkarmayı veya ekranlarda dizilerde rol almayı düşünüyor musun?

Hiç'te yer almadan önce oyunculuk gibi planlarım vardı. Oyunculuk yapmadan önce oyuncu olmak istiyordum. Ama oyunculuk yaptıktan sonra "Ben bunu yapamam, çok zor" dedim. Sabahın köründe çıkıyoruz 2 gün setteyiz. Aynı zamanda sosyal medyaya içerik üretmeye çalışıyorum. Metinler ezberliyorum. Makyaj 2 saat sürüyor. 5-6 saat soğukta bir sahneyi çekmeye uğraşıyoruz. Bacaklarımdaki damarlar çatlamıştı soğuktan. Oyuncu olmak çok zor. Hepsine saygı duyuyorum. Kendi işimi kendim yönetmeyi seviyorum. Bir yönetmenle de çalışmam biraz zor oluyor. Yönetilmek bana göre değil.