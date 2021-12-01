Seçil Gür sunucuları şaşkına çevirdi! Derin dekoltesi ile boy gösterdi göğüs silikonları olay oldu! Canlı yayında...

Meslektaşı Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Seçil Gür, özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Ortaç ile yollarını ayıran Gür'ün Celil Nalçakan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak oyuncu Celil Nalçakan, Seçil Gür ile arkadaş olduklarını söyleyerek iddiaları yalanlamıştı.
Seçil Gür, şimdi ise göğüslerine taktırdığı silikon ve derin dekolteli bluzuyla çok konuşuldu.
Bir magazin programına konuk olan Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular, canlı yayında şaşkınlığını gizleyemedi.