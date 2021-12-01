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    • Magazin
    • 01.12.2021 19:18
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    • 01.12.2021 19:19
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    Seçil Gür sunucuları şaşkına çevirdi! Derin dekoltesi ile boy gösterdi göğüs silikonları olay oldu! Canlı yayında...

    Seçil Gür sunucuları şaşkına çevirdi! Meslektaşı Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Seçil Gür, özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Ortaç ile yollarını ayıran Gür’ün Celil Nalçakan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Gür, bu kez göğüslerine taktırdığı silikonla gündeme geldi. silikon yaptırdı. Bir magazin programına konuk olan ve canlı yayına derin göğüs dekoltesiyle çıkan Seçil Gür, program sunucularını şaşırttı. İşte detaylar...

    Silikonları olay oldu! Sunucular şaşkına döndü

    Meslektaşı Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Seçil Gür, özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Ortaç ile yollarını ayıran Gür'ün Celil Nalçakan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak oyuncu Celil Nalçakan, Seçil Gür ile arkadaş olduklarını söyleyerek iddiaları yalanlamıştı.

    Seçil Gür, şimdi ise göğüslerine taktırdığı silikon ve derin dekolteli bluzuyla çok konuşuldu.

    Bir magazin programına konuk olan Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular, canlı yayında şaşkınlığını gizleyemedi.

        Gür'ü her zaman doğal güzelliğiyle tanıdığını söyleyen sunucu, "Sana inanmıyorum. Ne yaptın sen" diyerek tepki gösterdi.

        "DOĞALLIĞINI BOZMA DEDİK"
        Gözlerini Seçil Gür'ün dekoltesinden alamayan sunucu Gülşen Yüksel, şarkıcının yeni yaptırmış olduğu silikonlarına "Seçil ben sana inanamıyorum. Seni o kadar tembihledim, Güzel Seçil dedik ki sana; doğallığını bozma dedik, ne yaptın sen?" diye sitem etti.

        KONUYU KAPATTI
        Göğüs silikonu hakkında konuşmak istemeyen Seçil Gür ise espri yaparak konuyu kapattı. Programın ilerleyen saatlerinde klimadan rahatsız olduğunu belirten şarkıcı, üzerine sweet giydi.

            NE OLMUŞTU?
            Oyuncu Celil Nalçakan ile müzisyen Seçil Gür'ün aşk yaşadığı iddia edildi. Nalçakan, hakkındaki haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

            Ünlü oyuncu, "Birkaç gündür Magazin sitelerinde çıkan Haberler var. Bunlarla ilgili bir iki kelam etmek isterim... İnsanlar, bir kadın ve bir erkek arkadaş olabiliyor. Genelde de oluyor zaten. Dünyanın her yerinde oluyor, vallahi... Oluyor yani. Ayrıca da sevdalanmak dünyanın en güzel şeyi. İnsan sevdalansa niye saklasın böyle bir şeyi? diye düşünüyorum. Seçil hakikaten çok çok severim, çok kıymetli arkadaşımdır. Ayrıca sesine de hayranım kendisinin. bunun dışında bir durum da yok" ifadelerini kullandı.

            SEÇİL GÜR KİMDİR?
            Türk şarkıcı ve söz yazarı Seçil Gür, 1 Ocak 1986 tarihinde dünyaya geldi. Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda başladı.

                Liseye kadar ki eğitimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni olan Hande Özyürek'in destek ve tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi alıp ilk eserlerini icra etmeye başladı.

                2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girerek akademik çalışmalarını şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, üslup repertuvar ve mimik, diksiyon alanlarında eğitim alarak sürdürdü.
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                Haberler Magazin Seçil Gür sunucuları şaşkına çevirdi! Derin dekoltesi ile boy gösterdi göğüs silikonları olay oldu! Canlı yayında...
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