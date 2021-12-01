Seçil Gür sunucuları şaşkına çevirdi! Derin dekoltesi ile boy gösterdi göğüs silikonları olay oldu! Canlı yayında...

Ünlü oyuncu, "Birkaç gündür Magazin sitelerinde çıkan Haberler var. Bunlarla ilgili bir iki kelam etmek isterim... İnsanlar, bir kadın ve bir erkek arkadaş olabiliyor. Genelde de oluyor zaten. Dünyanın her yerinde oluyor, vallahi... Oluyor yani. Ayrıca da sevdalanmak dünyanın en güzel şeyi. İnsan sevdalansa niye saklasın böyle bir şeyi? diye düşünüyorum. Seçil hakikaten çok çok severim, çok kıymetli arkadaşımdır. Ayrıca sesine de hayranım kendisinin. bunun dışında bir durum da yok" ifadelerini kullandı.