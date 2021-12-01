Serdar Teşkilat 25. bölüm fragmanında ölümle cebelleşiyor! Teşkilat'tan seyirciyi yıkacak haber geldi, herkes çok üzülecek!

Teşkilat'ın kilit ismi olan Serdar'ın 25. bölüm fragmanında ölümle burun buruna gelmesi herkesi heyecanlandırdı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta ve Gürkan Uygun'un yer aldığı Teşkilat dizisi geçen hafta 24. bölümüyle ekranlardaydı. Son bölümde Yıldırım'ın yaptığı hamlelerle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan ve ekip Libya'ya doğru yola çıktı. Libya'da yaşanacaklar tüm ekibi derinden sarstı. Bölümün bitmesiyle birlikte milyonlarca izleyici Teşkilat 25. bölüm fragmanında neler olacağını merak ediyordu. Fragman dün TRT1 ekranlarında yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

SERDAR KAYIP 1.5 AYLIK DÖNEMİNİ SORGULUYOR

Serdar'ın kayıp 1.5 aylık dönemi ile ilgili öğrendiği gerçekler onu Yıldırım'la yüzleşmeye zorlar. Bu yüzleşme tüm ekibi tehlikeye atacak büyük bir oyunun başlangıcı olacaktır. Karargahta Barış'ın Ebru'yu vurmasının şaşkınlığı yaşanırken, Hakkı ve Uzay bu olayın peşine düşer.