Usta tiyatrocu Gönül Dağı'na aile reisi olarak dönüyor! Gönül Dağı'nda kalp acıtan vedadan sonra 8 bomba transfer yapılıyor!

Cumartesilerin en çok sevilen yapımlarından birisi olan Gönül Dağı bu sezon toplamda 8 ünlü ismi kadrosuna dahil etti. Geçen hafta Doktor Kenan'ın kaybolması ve köyde her yerde aranması yürekleri ağızlara getirmişti. Ancak hikaye mutlu sonla bitti. Son olarak usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olduğu diziye Türk tiyatrosunun önemli isimlerineden olan bir isim daha katılıyor. Birçok dizi ve filmde izlediğimiz usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı ile anlaştı. Kurtoğlu dizide Elif karakterinin babası Yalçın rolüne hayat verecek. Gönül Dağı bu hafta 42. yeni bölümüyle 27 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de yine izleyenlerini karşılayacak.

USTA TİYATROCU KADROYA KATILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olduğu diziye Türk tiyatrosunun önemli isimlerineden olan bir isim daha katılıyor.