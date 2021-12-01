Babasının vefatından sonra reklam yapan Ebru Şallı’ya tepki yağmıştı! Yorumlara kayıtsız kalmadı bakın ne yanıt verdi

8 yaşındaki oğlu Pars'ı geçtiğimiz yıl nisan ayında yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, birkaç gün önce de kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı'yı son yolculuğuna uğurladı.
DUYGUSAL PAYLAŞIM!
Babasını toprağa veren Ebru Şallı, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj yayınladı. Ünlü model, "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" ifadelerini kullandı.
TEPKİ YAĞDI!
Ünlü model daha sonra ise Instagram hesabından ürünlerinin reklamını yaparak takipçilerini şaşkına çevirdi. Bu hamlesiyle tepki çeken Şallı için "Git acını yaşa" ve "21. yüzyılda ölüm acısı bile günlük değil saatlik" yapıldı. Ünlü isim, eleştirilerin ardından paylaşımlarını sildi.