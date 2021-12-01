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    • Magazin
    • 01.12.2021 20:24
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    • 01.12.2021 20:24
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    Babasının vefatından sonra reklam yapan Ebru Şallı’ya tepki yağmıştı! Yorumlara kayıtsız kalmadı bakın ne yanıt verdi

    Babasının vefatından sonra reklam yapan Ebru Şallı’ya tepki yağmıştı! Ebru Şallı'nın bir süredir kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı, önceki gün vefat etti. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Şallı, sosyal medya hesabında önce duygusal bir paylaşımda bulundu. Ünlü model daha sonra ise Instagram hesabından ürünlerinin reklamını yaparak takipçilerini şaşkına çevirdi. Bu hamlesiyle tepki çeken Şallı, eleştirilerin ardından paylaşımlarını sildi. Ünlü model, bugün ise konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. “Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar” ifadelerini kullanan Şallı, bakın neler söyledi...

    Babasının vefatından sonra reklam yapmıştı! Bakın neler söyledi

    8 yaşındaki oğlu Pars'ı geçtiğimiz yıl nisan ayında yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, birkaç gün önce de kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı'yı son yolculuğuna uğurladı.

    DUYGUSAL PAYLAŞIM!
    Babasını toprağa veren Ebru Şallı, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj yayınladı. Ünlü model, "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" ifadelerini kullandı.

    TEPKİ YAĞDI!
    Ünlü model daha sonra ise Instagram hesabından ürünlerinin reklamını yaparak takipçilerini şaşkına çevirdi. Bu hamlesiyle tepki çeken Şallı için "Git acını yaşa" ve "21. yüzyılda ölüm acısı bile günlük değil saatlik" yapıldı. Ünlü isim, eleştirilerin ardından paylaşımlarını sildi.

        İSYAN ETTİ
        Ebru Şallı'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Tepkilere kayıtsız kalmayan Şallı, adeta isyan etti.

        Instagram hesabında bir açıklamada bulunan Şallı, şu ifadeleri kullandı: "Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar... 'Pes dedirtir' vallahi. Hep mi her şeyin altından bir kötülük çıkarılır.

        Önce bir başsağlığı dilemeyi öğren. İnsan olmayı beceremiyorsun anladım da dene yani en azından. Senin de annen baban var değil mi? Nihayetinde sen de bir anne babadan doğdun. Azıcık bir Allah korkusu olsun!

            Bu arada arkamda koca bir sevgi seli, ordu var; beni yalnız bırakmayan, destekleyen... Başsağlığı dileyen herkese sonsuz teşekkürlerimi ve sevgimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizi çok seviyorum. Kalplerimiz hep bir..."
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            Haberler Magazin Babasının vefatından sonra reklam yapan Ebru Şallı’ya tepki yağmıştı! Yorumlara kayıtsız kalmadı bakın ne yanıt verdi
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