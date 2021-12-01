Ada Masalı ne zaman bitecek? Ada Masalı 25. bölümde final mi yapacak? Ada Masalı final mi yapıyor?

Star ekranlarının sevilen dizisi Ada Masalı hakkında son gelişmeler diziseverler tarafından takip ediliyor. Dizinin 25. bölümde ekrana veda edeceği bilgisi verildi. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleme aldığı Ada Masalı dizisi haftaya final bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler arama motorlarında, Ada Masalı final mi yapıyor? Ada Masalı ne zaman bitecek? Ada Masalı 25. bölüm final mi yapacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...
ADA MASALI FİNAL Mİ YAPIYOR?
Star TV'de yazın başlayan ve kısa sürede çok sevilen Ada Masalı için karar verildi. Proje diğer dizilerle aynı kaderi yaşayacak.
Yayıncı kuruluş yazın yayınlanmaya başlanan Ada Masalı dizisi için final kararı aldı. Kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi Aralık ayında ekranlara veda edecek.
Alınan bu karara Ada Masalı dizisinin hayranları final kararına tepkilerini sosyal medyadan pek çok yorum yaparak gösterdi.
24. BÖLÜM KONUSU
Otelde çıkan kargaşa sırasında bebeğin ortadan kaybolması herkesi endişelendirirken Haziran ile Poyraz Hanife ve bebeğinin peşine düşer.
Nehir Okan'la yakınlaşmaya başlarken Suzan, Sadık için bir tehdit olmaya devam eder. Biricik, Beyazıt'ın kıskançlığından rahatsız olurken Beyazıt ise Biricik'in istediği gibi biri olmak için Görkem'den dersler alacaktır.
Alper ve Melisa çiftini evliliğin ilk günlerinden bazı zorluklar beklerken onlara yardım eli Selma ve Fatih çiftinden gelecektir. Zeynep ise hastalığının bilinmesini istemezken hiçbir şey beklediği gibi gitmez.