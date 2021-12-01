Ada Masalı ne zaman bitecek? Ada Masalı 25. bölümde final mi yapacak? Ada Masalı final mi yapıyor?

24. BÖLÜM KONUSU

Otelde çıkan kargaşa sırasında bebeğin ortadan kaybolması herkesi endişelendirirken Haziran ile Poyraz Hanife ve bebeğinin peşine düşer.

Nehir Okan'la yakınlaşmaya başlarken Suzan, Sadık için bir tehdit olmaya devam eder. Biricik, Beyazıt'ın kıskançlığından rahatsız olurken Beyazıt ise Biricik'in istediği gibi biri olmak için Görkem'den dersler alacaktır.

Alper ve Melisa çiftini evliliğin ilk günlerinden bazı zorluklar beklerken onlara yardım eli Selma ve Fatih çiftinden gelecektir. Zeynep ise hastalığının bilinmesini istemezken hiçbir şey beklediği gibi gitmez.