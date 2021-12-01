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    • Magazin
    • 01.12.2021 20:24
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    • 01.12.2021 20:24
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    Ada Masalı final mi yapıyor? Ada Masalı ne zaman bitecek? Ada Masalı 25. bölümde final mi yapacak?

    Star ekranlarının sevilen dizisi Ada Masalı hakkında son gelişmeler diziseverler tarafından takip ediliyor. Dizinin 25. bölümde ekrana veda edeceği bilgisi verildi. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleme aldığı Ada Masalı dizisi haftaya final bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler arama motorlarında, Ada Masalı final mi yapıyor? Ada Masalı ne zaman bitecek? Ada Masalı 25. bölüm final mi yapacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

    Ada Masalı final mi yapıyor? Ada Masalı ne zaman bitecek? Ada Masalı 25. bölümde final mi yapacak?

    Ada Masalı dizisiyle ilgili hayranlarını üzen açıklama yapıldı. Dizinin 25. bölümde ekrana veda edeceği bilgisi verildi. Peki, Ada Masalı final mi yapıyor? Ada Masalı ne zaman bitecek? Ada Masalı 25. bölüm final mi yapacak? İşte merak edilenler...

    ADA MASALI FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Star TV'de yazın başlayan ve kısa sürede çok sevilen Ada Masalı için karar verildi. Proje diğer dizilerle aynı kaderi yaşayacak.

    Yayıncı kuruluş yazın yayınlanmaya başlanan Ada Masalı dizisi için final kararı aldı. Kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi Aralık ayında ekranlara veda edecek.

    Alınan bu karara Ada Masalı dizisinin hayranları final kararına tepkilerini sosyal medyadan pek çok yorum yaparak gösterdi.

    24. BÖLÜM KONUSU

    Otelde çıkan kargaşa sırasında bebeğin ortadan kaybolması herkesi endişelendirirken Haziran ile Poyraz Hanife ve bebeğinin peşine düşer.

    Nehir Okan'la yakınlaşmaya başlarken Suzan, Sadık için bir tehdit olmaya devam eder. Biricik, Beyazıt'ın kıskançlığından rahatsız olurken Beyazıt ise Biricik'in istediği gibi biri olmak için Görkem'den dersler alacaktır.

    Alper ve Melisa çiftini evliliğin ilk günlerinden bazı zorluklar beklerken onlara yardım eli Selma ve Fatih çiftinden gelecektir. Zeynep ise hastalığının bilinmesini istemezken hiçbir şey beklediği gibi gitmez.

        ADA MASALI OYUNCULARI KİMLER?

        Ayça Ayşin Turan : Haziran

        Alp Navruz : Poyraz Ali Özgür

        Nihan Büyükağaç : Selma

        Beril Pozam : İdil

        Cem Anıl Kenar : Hakan

        Rami Narin : Alper

        Özge Demirtel : Biricik

        Merve Nur Bengi : Melisa

        Bülent Çolak : Görkem

        Bedia Ener : Aliye

        Mesut Özkeçeci : Doygun

        İpek Tenolcay : Zeynep

        Fatih Yücebağ : Sadık

        Bensu Begoviç : Duygu

        Eren Devrim : Mert

        Mustafa Aran : Burak

        İlkay Akdağlı : Latif Başkan

        Efe Adabaş : Ateş

        ADA MASALI KONUSU NE?

        Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanışır. Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Çok sevdiği İstanbul'a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır. Vapuru da kaçırınca mecburen Ada'da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz'a bir teklifle gider.
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