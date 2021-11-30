Survivor Nagihan'ın son halini gören tanıyamıyor sadece saçlarını pembeye boyamakla kalmadı! Cinsel ilişki itirafından sonra...

Survivor Nagihan'ı biri tutsun saçını pembe yaptı! 'Benim erkekliğim bitti' diye cinsellik itirafı yapan Nagihan Karadere'nın son hali... Survivor'la Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen, atlet Nagihan Karadere'nin Survivor All-star 2022'ye hazırlandığı iddia edilmişti bir süre önce. Hayatı Survivor'la değişen, Survivor'dayken aldatılan dönüşünde boşanan, estetik operasyonlar geçiren Nagihan Karadere'yi biri tutsun. Hızını alamayan Nagihan Karadere saçlarını pembe yaparak değişimi abarttı. İşte Nagihan Karadere'nin son hali.
Survivor isimli yarışmada ilk olarak karşımıza çıktığında şaşırtmıştı Nagihan Karadere herkesi. 35 yaşında engelli ve kısa mesafe koşucusu sert, yeri geldiğinde kavgacı aynı zamanda başarılı bir yarışmacıydı. Ece Arven adında bir kızı bulunan Nagihan Karadere, katıldığı ilk sezon sonrası o dönemki eşi Uğur Gökçe'nin aldatma skandalı ile gündeme gelmişti.
Sonrasında Nagihan Karadere ikinci kez Survivor'a katıldı. Yine birincilik göremedi. Geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Nagihan Karadere, Exxen'de yayınlanan Konuşanlar adlı programında söyledikleriyle tepki çekmişti bir süre önce.