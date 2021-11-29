Hırsızlık iddiası başına dert oldu! Gülşah Saraçoğlu harekete geçti Deniz Akkaya’ya yine mahkeme yolu gözüktü

Bu kadın döndü bana dedi ki 'Deniz hanım siz modacı Gülşah Saraçoğlu'nu çok seviyorsunuz ama o benim paramı çaldı. Hem de Nükhet Duru'nun evinde... Paramı kasaya koymuştum. Hayatım boyunca biriktirdiğim bütün paramdı o. Hatta o parayla Fulya'da kendine bir yer açtı.