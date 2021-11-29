Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 29.11.2021 18:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.11.2021 18:58
    ABONE OL

    Hırsızlık iddiası başına dert oldu! Gülşah Saraçoğlu harekete geçti Deniz Akkaya’ya yine mahkeme yolu gözüktü

    Deniz Akkaya, Bircan Bali ve Seren Serengil ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği bir magazin programında Selin Ciğerci'nin bir gece kulübünde hırsızlık yaptığını ve görüntülerinin elinde olduğunu öne sürmüştü. Açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Akkaya, daha sonra ise programında modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Nükhet Duru'nun hizmetlisinin parasını çaldığını iddia etmişti. Saraçoğlu, o sözleri affetmedi ve iftiraya maruz kaldığını ileri sürerek Deniz Akkaya'yı savcılığa ihbar etti. İşte detaylar...

    Hırsızlık iddiası başına dert oldu!

    Selin Ciğerci'nin bir gece kulübünde hırsızlık yaptığını ve görüntülerinin elinde olduğunu öne süren manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde ise modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında skandal bir iddia ortaya attı.

    GÜLŞAH ARAÇOĞLU'NU HEDEF ALDI
    Selin Ciğerci hakkında yaptığı açıklamaların ardından 3 gün zorlama hapse çarptırılan Deniz Akkaya, yorumculuk yaptığı magazin programında Gülşah Saraçoğlu'nu hedef aldı.

    SAKADAL İDDİA!
    Deniz Akkaya, Bircan Bali ve Seren Serengil ile birlikte sunduğu programda şunları söyledi: "Çok sevdiğim bir dostumun evine kahve içmeye gittim. Kahveyi getiren hanımefendi senelerce Nükhet Duru'nun evinde çalışmış.

        Bu kadın döndü bana dedi ki 'Deniz hanım siz modacı Gülşah Saraçoğlu'nu çok seviyorsunuz ama o benim paramı çaldı. Hem de Nükhet Duru'nun evinde... Paramı kasaya koymuştum. Hayatım boyunca biriktirdiğim bütün paramdı o. Hatta o parayla Fulya'da kendine bir yer açtı.

        Nükhet hanıma söyledim ama bir şey yapmadı. Çünkü araları çok iyiydi. Evde çalışan hiç kimse Saraçoğlu ile Duru'nun arasına giremiyordu.' İşte kadının bana söyledikleri bunlar. Ben bu olayı tam 1 yıldır biliyorum"

        İFTİRA ATIYOR
        Sabah'ta yer alan habere göre; Deniz Akkaya'nın iddiaları ardından modacı Gülşah Saraçoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Göztepe - Fenerbahçe | CANLI
        Haberler Magazin Hırsızlık iddiası başına dert oldu! Gülşah Saraçoğlu harekete geçti Deniz Akkaya’ya yine mahkeme yolu gözüktü
            SON DAKİKA