Hırsızlık iddiası başına dert oldu! Gülşah Saraçoğlu harekete geçti Deniz Akkaya’ya yine mahkeme yolu gözüktü

Selin Ciğerci'nin bir gece kulübünde hırsızlık yaptığını ve görüntülerinin elinde olduğunu öne süren manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde ise modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında skandal bir iddia ortaya attı.
GÜLŞAH ARAÇOĞLU'NU HEDEF ALDI
Selin Ciğerci hakkında yaptığı açıklamaların ardından 3 gün zorlama hapse çarptırılan Deniz Akkaya, yorumculuk yaptığı magazin programında Gülşah Saraçoğlu'nu hedef aldı.
SAKADAL İDDİA!
Deniz Akkaya, Bircan Bali ve Seren Serengil ile birlikte sunduğu programda şunları söyledi: "Çok sevdiğim bir dostumun evine kahve içmeye gittim. Kahveyi getiren hanımefendi senelerce Nükhet Duru'nun evinde çalışmış.