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    • Magazin
    • 01.12.2021 08:24
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    • 01.12.2021 08:24
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    Obaya daha ilk anda ölüm yağdıracak! Kuruluş Osman öyle bir ismi transfer etti ki

    Üç yıldır çarşamba akşamlarının zirvesine adeta demir atan Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerinde yer aldığı bir dönem Kertekenkele'de Ateş karakterine hayat veren Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı diziye savaşçı Julia karakteriyle geldi. Yazmeen Baker'in dizinin kadrosuna katılması ve Gonca Hatun'un oba baskınında ölmesi büyük üzüntüye neden oldu. Kayı Obası'nda yeni gelişmelerin heyecan yaratacağı Kuruluş Osman 73. yeni bölümüyle bu hafta çarşamba günü atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam edecek.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman’dan bomba transfer!

    Kuruluş Osman öyle bir ismi transfer etti ki! Obaya daha ilk anda ölüm yağdırdı. Fenomen dizi Kuruluş Osman'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bir dönem Kertenkele'de de rol alan Yazmeen Baker savaşçı bir karakterle dizinin sevilen isimlerinden oldu. Osman Bey'in döneminde yaşanan olayları ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini aktaran diziye yeni bir isim daha katıldı. Bir dönem atv'de yayınlanan Kertenkele dizisinde Ateş karakterini canlandıran Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker dizide savaşçı Julia karakteriyle boy göstermeye başladı. Hatta öyle ki obaya baskın düzenleyerek Bala Hatun'un en yakın dostu olan Gonca'yı öldürdü.

    SAVAŞÇI JULİA BOMBA GİBİ BİR GİRİŞ YAPTI

    3. sezonunda da atv ekranlarındaki macerasına zirvede devam eden Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti.

    Bir dönem Kertekenkele'de Ateş karakterine hayat veren Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker diziye savaşçı Julia karakteriyle katıldı.

    Kayı Obası'nda yeni gelişmelerin heyecan yaratacağı Kuruluş Osman 73. yeni bölümüyle bu hafta çarşamba günü atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam edecek.

        YAZMEEN BAKER KİMDİR?

        1979 yılında Almanya'da doğan Yazmeen Baker'in babası Alman annesi ise Türk'tür. Almanya'nın Göttingen şehrinde dünyaya gelmiştir.

        Annesinin memleketi Mersin'de 3 yaşına kadar yaşamıştır.Sinema sektöründen önce dövüş sporları eğitmenliği yapmıştır ve dövüş sporlarına olan ilgisi ile dünyada tanınmıştır.

        Karate, Martial Arts, Kung Fu gibi dövüş sporlarında ustadır. Daha sonra ise bu işi beyaz perde de Show olarak yapmayı isteyen Yazmeen Baker Uluslararası Michael Chekhov oyunculuk akademisinde eğitim almıştır.

            Hiphop, tango, oryantal tarzlarında dans edebilmektedir. Darbuka, djembe ve davul enstrumanlarını çalabilmektedir. İngilizce, Almance ve Türkçe konuşabilmektedir.
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