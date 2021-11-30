Masterchef Pelin Zaman'ın sevgilisi o ünlü isimmiş! Danilo Zanna'ya aşk yaşıyor denmişti meğer hiç çaktırmamış

Masterchef Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı meğer hiç çaktırmamış! Pelin Zaman elendikten sonra aşk dolu paylaşım geldi... 'MasterChef Türkiye 2021'in 6'ncı haftasında yedekler arasından ana kadroya dahil olan ve geçtiğimiz pazar günü eleme potasından çıkamayarak yarışmadan elenen Pelin Zaman, yarışmaya damga vuran isimlerden biri oldu. Ağırbaşlı kişiliğiyle tanıdığımı Pelin Zaman'ın elenmesinin ardından çok merak edilen sevgilisinin de kim olduğu ortaya çıktı.
Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, tv8'de ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye'ye son olarak Pelin Zaman veda etti.
"HER BİTİŞ YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR"
Duygularını sosyal medya hesabından dile getiren yarışmacı, şu ifadeleri kullandı:
"Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Muhteşem bir deneyimi dokuz haftanın sonunda noktalamış olsam da Türk mutfağı ve gastronomisi adına yeni kapıların açılışını kutluyorum..."