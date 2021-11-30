'Kutu kutu Birkan' Tuğba Ekinci ve Birkan sokullu'nun yatak görüntüleri fena! 'Bu ne hal Birkan' Masumlar Apartmanı'nın yıldızı...

Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci yatak görüntüleri fena 'kutu kutu Birkan!' Kel alaka bir ikili Masumlar Apartmanı'nın Han'ı... TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Han karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Birkan Sokullu, her ne kadar Küçük Sırlar dizisiyle akıllarda kalmış olsa da, aslında oyunculuk deneyimi daha öncesine dayanıyor. Birkan Sokullu'nun kariyer macerası ve görüntüleri sizleri şaşkına çevirecek. İşte Birkan Sokullu'nun ağızları açık bırakan o halleri...