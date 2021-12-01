Kadir Doğulu Neslihan Atagül boşandı mı, neden ayrılıyor? Kadir Doğulu Serra Arıtürk ile aşk mı yaşıyor?

NESLİHAN ATAGÜL KADİR DOĞULU BOŞANDI MI, BOŞANACAK MI?

Yazar Onur Akay, Kadir Doğulu'nun rol arkadaşı Serra Arıtürk'le yakınlaştığını iddia etti. Akay açıklamasında "Doğulu'nun 6 aydır Arıtürk'le yasak aşk yaşadığını çok önemli bir kaynaktan öğrendim. Doğulu'nun Neslihan Atagül'e ihanet ettiği iddia ediliyor ve konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Aldatma olayını Doğulu'nun yakın çevresinin de bildiğini belirten Akay, "Neslihan ise Kadir'i çok sevdiğinden evliliğini kurtarmaya çalıştığı ama artık boşanmaya karar verdiği söyleniyor" diyerek sözlerine devam etti.

Bu arada önceki gün DİAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülünü almak üzere Dubai'ye giden oyuncu Neslihan Atagül, iddialar karşısında sessiz kaldı.