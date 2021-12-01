Kadir Doğulu Neslihan Atagül boşandı mı, neden ayrılıyor? Kadir Doğulu Serra Arıtürk ile aşk mı yaşıyor?

Neslihan Atagül'e büyük ihanet! Kadir Doğulu'nun eşini set arkadaşı ile aldattığı iddia edildi. Bomba etkisi yaratan iddia magazin gündemini derinden sarstı. Türkiye'nin en ünlü çiftlerinden olan Kadir Doğulu Neslihan Atagül yollarını mı ayırıyor? Kadir Doğulu eşini kiminle aldattı? İddiaya göre partneri ile uzun bir süredir yasak aşk yaşayan Kadir Doğulu'nun yakın çevresi de ihanetten haberdar. İşte hayranları tarafından yoğun olarak araştırılan Kadir Doğulu Neslihan Atagül boşandı mı, boşanacak mı? Neslihan Atagül Kadir Doğulu ayrıldı mı, neden ayrılıyor? sorularının yanıtları...
KADİR DOĞULU NESLİHAN ATAGÜL AYRILDI MI, NEDEN?
5 yıllık evllikleriyle örnek gösterilen oyuncu çiftin arasına sarışın bir güzel girdi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkında şok iddia ortaya atıldı. Yakışıklı oyuncunın, eşini rol arkadaşı Serra Arıtürk ile aldattığı ileri sürüldü.
NESLİHAN ATAGÜL KADİR DOĞULU BOŞANDI MI, BOŞANACAK MI?
Yazar Onur Akay, Kadir Doğulu'nun rol arkadaşı Serra Arıtürk'le yakınlaştığını iddia etti. Akay açıklamasında "Doğulu'nun 6 aydır Arıtürk'le yasak aşk yaşadığını çok önemli bir kaynaktan öğrendim. Doğulu'nun Neslihan Atagül'e ihanet ettiği iddia ediliyor ve konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
Aldatma olayını Doğulu'nun yakın çevresinin de bildiğini belirten Akay, "Neslihan ise Kadir'i çok sevdiğinden evliliğini kurtarmaya çalıştığı ama artık boşanmaya karar verdiği söyleniyor" diyerek sözlerine devam etti.
Bu arada önceki gün DİAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülünü almak üzere Dubai'ye giden oyuncu Neslihan Atagül, iddialar karşısında sessiz kaldı.