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    • Magazin
    • 01.12.2021 08:47
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    • 01.12.2021 08:47
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    Kadir Doğulu Neslihan Atagül boşandı mı, neden ayrılıyor? Kadir Doğulu Serra Arıtürk ile aşk mı yaşıyor?

    Magazin dünyasının ünlü çiftleri arasında yer alan Kadir Doğulu Neslihan Atagül çiftinin arasına kara kedi girdi. Doğulu'nun eşini aldattığı iddia edildi. Hem de aldattığı kişi ile 6 aydır ilişki yaşadığı öne sürüldü. Atagül'ün ise aldatıldığını bildiği ancak evliliğini kurtarmak için çabaladığı sonuç vermeyince de boşanmaya karar verdiği konuşuluyor. Peki Kadir Doğulu Neslihan Atagül boşandı mı, boşanacak mı? Neslihan Atagül Kadir Doğulu ayrıldı mı, neden ayrılıyor?

    Kadir Doğulu Neslihan Atagül boşandı mı, boşanacak mı?

    Neslihan Atagül'e büyük ihanet! Kadir Doğulu'nun eşini set arkadaşı ile aldattığı iddia edildi. Bomba etkisi yaratan iddia magazin gündemini derinden sarstı. Türkiye'nin en ünlü çiftlerinden olan Kadir Doğulu Neslihan Atagül yollarını mı ayırıyor? Kadir Doğulu eşini kiminle aldattı? İddiaya göre partneri ile uzun bir süredir yasak aşk yaşayan Kadir Doğulu'nun yakın çevresi de ihanetten haberdar. İşte hayranları tarafından yoğun olarak araştırılan Kadir Doğulu Neslihan Atagül boşandı mı, boşanacak mı? Neslihan Atagül Kadir Doğulu ayrıldı mı, neden ayrılıyor? sorularının yanıtları...

    KADİR DOĞULU NESLİHAN ATAGÜL AYRILDI MI, NEDEN?

    5 yıllık evllikleriyle örnek gösterilen oyuncu çiftin arasına sarışın bir güzel girdi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkında şok iddia ortaya atıldı. Yakışıklı oyuncunın, eşini rol arkadaşı Serra Arıtürk ile aldattığı ileri sürüldü.

    NESLİHAN ATAGÜL KADİR DOĞULU BOŞANDI MI, BOŞANACAK MI?

    Yazar Onur Akay, Kadir Doğulu'nun rol arkadaşı Serra Arıtürk'le yakınlaştığını iddia etti. Akay açıklamasında "Doğulu'nun 6 aydır Arıtürk'le yasak aşk yaşadığını çok önemli bir kaynaktan öğrendim. Doğulu'nun Neslihan Atagül'e ihanet ettiği iddia ediliyor ve konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

    Aldatma olayını Doğulu'nun yakın çevresinin de bildiğini belirten Akay, "Neslihan ise Kadir'i çok sevdiğinden evliliğini kurtarmaya çalıştığı ama artık boşanmaya karar verdiği söyleniyor" diyerek sözlerine devam etti.

    Bu arada önceki gün DİAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülünü almak üzere Dubai'ye giden oyuncu Neslihan Atagül, iddialar karşısında sessiz kaldı.

        "DOĞULU'DAN AŞK DOLU PAYLAŞIM"

        Kadir Doğulu ise eşinin bir fotoğrafını paylaşarak, "Keşke herkes benim gibi görebilse seni, güzel gönlünü, hür vicdanını geleceğe dair ümitlerini... O zaman bir değil, bütün ödülleri sana vermek isterlerdi. Tebrik ederim yetenekli ve güzel sevdiğim..." notuyla iddiaları yalanladı.

        SERRA ARITÜRK KİMDİR?

        Serra Arıtürk, 22 Haziran 1998 İstanbul doğumlu, Türk şarkıcı ve dizi oyuncusudur. İstanbul'da dünyaya gelen Serra Arıtürk, Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardından Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazandı.

        Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan Arıtürk, uzun yıllar gitar dersleri aldı.

        Boğaziçi Caz Korosu ekibinde de yer alan Arıtürk, 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı.

        Arıtürk, Kadir Doğulu ile birlikte başrolleri paylaştığı Aşkın Tarifi adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
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        Haberler Magazin Kadir Doğulu Neslihan Atagül boşandı mı, neden ayrılıyor? Kadir Doğulu Serra Arıtürk ile aşk mı yaşıyor?
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