Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 29.11.2021 10:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.11.2021 10:58
    ABONE OL

    Teşkilat 25. bölüm fragmanı: Şahı mat edip tezgahını dağıttı! Artık ağzıyla kuş tutsa da...

    Serdar'ın kayıp bir buçuk aylık kayıp dönemini sorguladığı Teşkilat dizisinde öğrenilen gerçekler kritik isimlerin Yıldırım'la yüzleşmeye zorladı. Aynı zamanda Serdar'la ilgili ortaya çıkan gerçekler karargahta yeni kararların alınmasına sebep oldu. Bu kararlar Serdar ve Zehra'yı her şeyin başladığı yere götürürken ikili kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdi. Moskova'da Şirket yetkililerinin de katılacağı Doğu Akdeniz konulu gizli toplantının istihbaratıyla Ankara hareketlenir. Serdar ve Zehra bu toplantıya katılan kişilerden birini ele geçirmek için plan kurdu. Şimdi izleyiciler Teşkilat 25. bölüm fragmanına odaklandı.

    takvim.com.tr
    Teşkilat 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta ve Gürkan Uygun'un yer aldığı Teşkilat dizisi dün akşam 24. bölümüyle ekranlardaydı. Son bölümde Yıldırım'ın yaptığı hamlelerle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan ve ekip Libya'ya doğru yola çıktı. Libya'da yaşanacaklar tüm ekibi derinden sarstı. Bölümün bitmesiyle birlikte milyonlarca izleyici "Teşkilat 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    SERDAR KAYIP 1.5 AYLIK DÖNEMİNİ SORGULUYOR

    Serdar'ın kayıp 1.5 aylık dönemi ile ilgili öğrendiği gerçekler onu Yıldırım'la yüzleşmeye zorlar. Bu yüzleşme tüm ekibi tehlikeye atacak büyük bir oyunun başlangıcı olacaktır. Karargahta Barış'ın Ebru'yu vurmasının şaşkınlığı yaşanırken, Hakkı ve Uzay bu olayın peşine düşer.

    Serdar'la ilgili ortaya çıkan gerçekler karargahta yeni kararların alınmasına sebep olur. Bu kararlar Serdar ve Zehra'yı her şeyin başladığı yere götürürken ikili kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdir.

    Yıldırım'ın yaptığı hamlelerle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan ve ekip Libya'ya doğru yola çıkar. Libya'da yaşanacaklar tüm ekibi derinden sarsacaktır.

        Ekip Yağmur'un kurtarılmasıyla mutluluk yaşarken Ebru'ya düzenlenen saldırının haberiyle sarsılır. Uzay, Ebru'nun ve bebeğin sağlığı için endişelenmektedir. Zorlu ve uzun bir ameliyatın sonucunda gelen acı haber herkesi derin bir üzüntüye boğar.

        Saldırının failinin bulunması için tüm birimler seferber edilir. Hakkı elde edilen ipuçları sonucunda failin izini sürer ve öğrendiği gerçekle hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır.

        Boş durmayan Yıldırım ise yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşme sonucunda Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak yeni planı için harekete geçer.

            Moskova'da Şirket yetkililerinin de katılacağı Doğu Akdeniz konulu gizli toplantının istihbaratıyla Ankara hareketlenir. Serdar ve Zehra bu toplantıya katılan kişilerden birini ele geçirmek için plan kurar.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kedi sevgisi öldürdü
            Haberler Magazin Teşkilat 25. bölüm fragmanı: Şahı mat edip tezgahını dağıttı! Artık ağzıyla kuş tutsa da...
                SON DAKİKA