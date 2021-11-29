Teşkilat 25. bölüm fragmanı: Şahı mat edip tezgahını dağıttı! Artık ağzıyla kuş tutsa da...

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta ve Gürkan Uygun'un yer aldığı Teşkilat dizisi dün akşam 24. bölümüyle ekranlardaydı. Son bölümde Yıldırım'ın yaptığı hamlelerle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan ve ekip Libya'ya doğru yola çıktı. Libya'da yaşanacaklar tüm ekibi derinden sarstı. Bölümün bitmesiyle birlikte milyonlarca izleyici "Teşkilat 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SERDAR KAYIP 1.5 AYLIK DÖNEMİNİ SORGULUYOR

Serdar'ın kayıp 1.5 aylık dönemi ile ilgili öğrendiği gerçekler onu Yıldırım'la yüzleşmeye zorlar. Bu yüzleşme tüm ekibi tehlikeye atacak büyük bir oyunun başlangıcı olacaktır. Karargahta Barış'ın Ebru'yu vurmasının şaşkınlığı yaşanırken, Hakkı ve Uzay bu olayın peşine düşer.