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    • Magazin
    • 30.11.2021 08:53
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    • 30.11.2021 08:54
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    Masterchef'ten gerçekten aşk çıktı! Hamza Mercimek'in sevgilisi Masterchef'ten! Kimlerin birlikte adı anıldı ama bu kez bambaşka

    Masterchef bu sezon adeta izdivaç programına döndü. Gün geçmiyor ki bir aşk haberi çıkmasın. Somer Sivrioğlu'nun Masterchef editörlerinden Pınar Kızılkaya ile aşk yaşadığı biliniyordu. Sonrasında Pelin Zaman ile Danilo Zanna'nın yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak Pelin Zaman'ın adı daha sonra Hasan Biltekin'le anıldı. Diğer bir yandan da Sergen Özen ve Dilara Başaran'ın d aşk yaşadığı ve gizli tuttukları iddialar arasındaydı. Bu kez aşk bombası bambaşka bir cepheden geldi. Yarışmanın elenen isimlerinden Hamza Mercimek aşkı Masterchef'te buldu. Bakın o isim kim.

    Masterchef’ten gerçekten aşk çıktı gözümüz aydın!

    Masterchef'ten gerçekten aşk çıktı gözümüz aydın! Masterchef aşıklarından ilk paylaşım geldi Hamza Mercimek'in sevgilisi... TV 8 ekranların yayınlanan Masterchef tam gaz devam ederken bir yandan da aşk haberleriyle sallanıyor bu sezon. Geçen sezona nazaran daha sönük geçen Masterchef'te kimlerin adı kimlerle anılmadı ki. Pelin Zaman'ın adı Danilo Zanna ve Hasan Biltekin ile anıldı. Sergen Özen ve Dilara Başaran'ın da ilişkilerini gizli tuttuğu iddia edildi. Bu kez aşk iddiası bambaşka isimlerden geldi.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada başarısıyla bilinen Hamza Mercimek, kısa bir süre önce kadroya yeniden girmek için büyük bir savaş vermişti.

    Fakat ilkinde Azize'yi, ikincisinde ise Görkem'i yarışmaya yeniden katmıştı. Şimdi ise Masterchef yarışmacısıyla doludizgin bir aşk yaşadığı ortaya çıktı.

        Yarışmaya ilk vedasında; "Benim için MasterChef bu akşam sona erdi. Bu yeteneksiz biriyiz demek olmuyor. Herkes çok yetenekli. Bugün her şey sondu" sözlerini dile getiren Hamza Mercimek'in vedası çok erken ve ansızın olmuştu. Vedasının ardından ise yarışmaya bir kez daha katılan Hamza Mercimek, ana kadroda olmak için ter dökmüştü.

        Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasında iki kez yemek yapan ve iki kez ikinci olan Hamza'ya ise şefler övgü dolu yorumlar yapmıştı. Şimdi ise Masterchef Hamza'nın sevgilisi ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

        Masterchef yarışmasına bu yıl katılan ve üçlü eleme turlarından sonra elenen isimle Hamza Mercimek resmen aşk yaşıyor. Bir araya gelen ikilinin romantik bir yemek yediği de resmen ortaya çıktı.

            Pınar Tanar'la aşk yaşayan başarılı yarışmacı, "Enfes" notunu düşmeyi de unutmadı! Aşklarının ilk fotoğrafını paylaşan Hamza Mercimek, akıllarda şok etkisi yarattı.

            Masterchef yarışmasında Burcu ile çok yakın iki dost olan Hamza Mercimek, aşk dedikodularına bomba gibi düşmüştü. Gündemi sarsan yeni aşk ise Masterchef sevenleri tarafından çok beğenildi.

            İki Masterchef yarışmacısının yarışma sonrasın bir araya gelmesi ise hayranlarını coşturdu.
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            Haberler Magazin Masterchef'ten gerçekten aşk çıktı! Hamza Mercimek'in sevgilisi Masterchef'ten! Kimlerin birlikte adı anıldı ama bu kez bambaşka
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