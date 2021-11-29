Masterchef'ten gerçekten aşk çıktı! Hamza Mercimek'in sevgilisi Masterchef'ten! Kimlerin birlikte adı anıldı ama bu kez bambaşka

Yarışmaya ilk vedasında; "Benim için MasterChef bu akşam sona erdi. Bu yeteneksiz biriyiz demek olmuyor. Herkes çok yetenekli. Bugün her şey sondu" sözlerini dile getiren Hamza Mercimek'in vedası çok erken ve ansızın olmuştu. Vedasının ardından ise yarışmaya bir kez daha katılan Hamza Mercimek, ana kadroda olmak için ter dökmüştü.