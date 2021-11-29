Survivor Yasin Obuz Turabi Çamkıran'a 's..tir git!' dedi! Turabi çileden çıkıp ayarı verince Yasin bakın ne yaptı

Turabi paylaşımında şunları söyledi: "Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok. Fazla ortalıkta yokum çünkü daha fazlası için çok çalışıyorum.Bugün mu olur yarın mı olur bilmem ama bir gün Acun abiniz sevenlerim için iyi sevmeyenler ve yarışmacılar için kötü haberi verebilir. O gün geldiğinde en iyi Survivor kazansın."