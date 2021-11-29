Survivor Yasin Obuz Turabi Çamkıran'a 's..tir git!' dedi! Turabi çileden çıkıp ayarı verince Yasin bakın ne yaptı

Survivor başlamadan tantanası başladı Yasin Obuz Turabi'ye 's..tir git!' dedi Turabi ayarı verdi! Yasin sonradan çark edince... Survivor 2022 All-star yarışmacıları merak edilirken bir yandan da kazan kaynıyor. Survivor All-star 2022 yarışmacı kadrosunda olmasına kesin gözüyle baklılan Yasin Obuz geçtiğimiz günlerde öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık fena halde birbirine girdi. Çünkü Yasin Obuz'un yaptığı paylaşım, Turabi Çamkıran atfedildi. Bakın sonra neler oldu neler.
Survivor'da All Star yarışmacıları kimler oldu? Herkes bu sorunun yanıtını merak ederken eski yarışmacıların polemikleri de başladı.
Bir süre önce Turabi Çamkıran'ın Survivor 2022'ye katılacağı ancak Instagram'ında Meksika'daki tatilinden yarı çıplak kadınlarla yaptığı paylaşımlar uygunsuz paylaşımlar yaptığı için bu projenin rafa kalktığı ve Turabi'nin Survivor'da yer almayacağı iddia edilmişti.