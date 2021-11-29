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    • Magazin
    • 29.11.2021 13:11
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    • 29.11.2021 13:11
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    Leyla ile Mecnun 2. sezon ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    Yeni sezonuyla dijital platform Exxen'de yayınlanmaya başlanan Leyla ile Mecnun dizisinin 2. sezon çekimleri kısa bir süre önce tamamlanmıştı. Çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte gözler dizi ekibi ve Exxen'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Leyla ile Mecnun 2. sezon ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    Leyla ile Mecnun 2. sezon ne zaman başlıyor?

    Türk televizyon tarihinin dikkat çeken yapımlarından birisi olan Leyla ile Mecnun yeni sezonlarıyla Exxen platformunda izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon tarihini merak eden seyirciler tarihin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, Leyla ile Mecnun 2. sezon ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

    LEYLA İLE MECNUN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Leyla ile Mecnun'un iki sezonunun yılbaşında izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak Exxen'den henüz bir açıklama gelmedi.

    Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek, hastanede yatak sayısının azlığından dolayı yan yana yatırılırlar. Ailelerinin "Doğar doğmaz birbirlerini buldular." sözü üzerine beşik kertmesi yapılan bebekler, isimlerini de efsanevi âşıklar olan Leylâ ve Mecnun'dan alır.

    Aradan 25 yıl geçer. Bir sabah Mecnun'un ailesi Mecnun'a durumu anlatır ve Leyla'yı istemeye giderler. Mecnun başta bu durumdan rahatsızlık duysa da, Leyla'yı görür görmez ona âşık olur. Onu etkilemek için ne yapacağını bilemeyen Mecnun, bir gece rüyasında ak sakallı bir dedeyi görür. Ak sakallı dedenin rüyalardan çıkıp Mecnun'la beraber yaşamaya başlamasıyla da işler karışır.

        Mecnun, bir gün Leyla'yı bir trafik kazasında kaybeder. Bu durumu kabullenemeyen Mecnun, tam 1 yıl kimseyle konuşmaz. Daha sonra Leyla'nın organlarının bağışlandığını öğrenir. Bunun peşine düşen Mecnun, Leyla'nın kalbini alan Şirin ve ciğerini alan Sedef ile tanışır. Bir yanda kültürlü ve bilgili Şirin, diğer yanda kuryelik yapan ve kendi gibi olan Sedef vardır. Mecnun ikisi arasında gidip gelir, ancak ikisiyle de mutlu olamaz. Sedef ve Şirin mahalleyi terk ederler. Leyla'sının peşinde çöllere düşen Mecnun, daha sonra babasının eski bir arkadaşı olan Ömer'in kızı Leyla'ya âşık olur.
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        Financial Times’tan itiraf gibi haber
        Haberler Magazin Leyla ile Mecnun 2. sezon ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı?
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