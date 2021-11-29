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    • Magazin
    • 30.11.2021 08:45
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    • 30.11.2021 08:49
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    Survivor İlayda İsmail Balaban'a 'kocam' dedi! Kimin eli kimin cebinde belli olmayan Survivor'ın aşıkları işi biliyor

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın 2021 sezonunun şampiyonu İsmail Balaban olmuştu. Ancak gelin görün ki Survivor 2021'in yankıları dinmiyor. Önce yarışmadayken Yiğit Alp Poyraz ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakınlaştığı, sonra da Poyraz ile Ayşe Yüksel'in yakınlaştığı iddia edilmişti. Ardından Aleyna Kalaycıoğlu ile Batuhan Karacakaya alelade bir şekilde birbirlerinden hoşlandılar. Yarışamın ardından bu kez İsmail Balaban ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı birbiriyle anılırken, İsmail Balaban'ın, İlayda Şeker'le aşk yaşadığı ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Survivor aşıklarından İsmail ile İlayda arasında yeni bir gelişme yaşandı.

    Survivor İlayda sevgilisi İsmail Balaban’a ’kocam’ dedi!

    Survivor İlayda sevgilisi İsmail Balaban'a 'kocam' dedi! Kimin eli kimin cebinde belli olmayan Survivor'ın aşıkları işi biliyor... 'Survivor' yarışmasından sonra aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın ilişkisi doludizgin devam ediyor. Instagram'da birbirlerini yorumsuz bırakmayan çift, farklı şehirlerde kalmamaya özen gösteriyor. Diğer bir yandan da evlilik hazırlığı yapan olaylı çift sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. İşte o aktif kullanma bakın başlarıne ne iş açtı.

    Survivor macerası son bulduktan sonra memleketi Antalya'ya dönerek nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Evliliğe yeşil ışık yakan İlayda Şeker'in, İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban ile düğün alışverişine çıktığı iddia edildi. Sosyal medyayı sallayan fotoğrafın, Antalya'da düğün alışverişi yapılan bir pasajda çekildiği öne sürüldü.

        İlayda Şeker'in, İsmail Balaban ile spor yaptığı videoda, Balaban'a 'Hocam' sözüyle hitap etmesi, 'Kocam' olarak algılanınca olay oldu. Şeker'in yanlış anlaşılan sözü, 'evlilik itirafı' olarak yorumlandı.

        "SİZCE NEDEN?"

        İlayda Şeker, geçtiğimiz günlerde takipçisinden gelen ''Düğün ne zaman?'' sorusuna, ''Arkadaşlar, farkında mısınız bilmiyorum ama ben Antalya'da yaşıyorum. Sizce neden?'' yanıtını vermişti.

        Şeker'in, ''Kendini beş yıl sonra nerede görüyorsun?'' sorusuna verdiği ''Antalya Elmalı'da'' yanıtı da, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

            İDDİALI FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI!

            Survivor İlayda, İsmail Balaban ile aşklarını ilan ettikten sonra sosyal medya hesabında değişikliğe gitmişti. Daha önce iddialı paylaşımlarda bulunan Şeker'in, Balaban'ın isteği üzerine bazı fotoğraflarını sildiği iddia edilmişti.

            Sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını silen Şeker'in, Ümmü Gülsüm Balaban ile çok iyi anlaştığı konuşuluyor.
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            Haberler Magazin Survivor İlayda İsmail Balaban'a 'kocam' dedi! Kimin eli kimin cebinde belli olmayan Survivor'ın aşıkları işi biliyor
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