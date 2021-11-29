Survivor İlayda İsmail Balaban'a 'kocam' dedi! Kimin eli kimin cebinde belli olmayan Survivor'ın aşıkları işi biliyor

Survivor İlayda sevgilisi İsmail Balaban'a 'kocam' dedi! Kimin eli kimin cebinde belli olmayan Survivor'ın aşıkları işi biliyor... 'Survivor' yarışmasından sonra aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın ilişkisi doludizgin devam ediyor. Instagram'da birbirlerini yorumsuz bırakmayan çift, farklı şehirlerde kalmamaya özen gösteriyor. Diğer bir yandan da evlilik hazırlığı yapan olaylı çift sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. İşte o aktif kullanma bakın başlarıne ne iş açtı.
Survivor macerası son bulduktan sonra memleketi Antalya'ya dönerek nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Evliliğe yeşil ışık yakan İlayda Şeker'in, İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban ile düğün alışverişine çıktığı iddia edildi. Sosyal medyayı sallayan fotoğrafın, Antalya'da düğün alışverişi yapılan bir pasajda çekildiği öne sürüldü.