Survivor İlayda İsmail Balaban'a 'kocam' dedi! Kimin eli kimin cebinde belli olmayan Survivor'ın aşıkları işi biliyor

Survivor İlayda sevgilisi İsmail Balaban'a 'kocam' dedi! Kimin eli kimin cebinde belli olmayan Survivor'ın aşıkları işi biliyor... 'Survivor' yarışmasından sonra aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın ilişkisi doludizgin devam ediyor. Instagram'da birbirlerini yorumsuz bırakmayan çift, farklı şehirlerde kalmamaya özen gösteriyor. Diğer bir yandan da evlilik hazırlığı yapan olaylı çift sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. İşte o aktif kullanma bakın başlarıne ne iş açtı.