Gökçe Akyıldız: “Sete döndüğümde hiç ara vermemiş gibiydim”

"Ömer'den sonra hayatım değişti"

Oğlun Ömer ile ayrı kalacaksınız. Bundan önce gelen şehir dışı projelerini kabul etmemiştin Ömer ile ayrı kalmamak için. Şimdi neden kabul ettin?

Ömer'i ilk 3 yıl kendim büyütmek istedim. Anne ile bebek arasındaki bağın oluşması için o 3 yıl kritik bir süreç. Projeleri seçerken daha seçici olmak zorunda kaldım. Çünkü hayatım değişti. Bana o zaman daha çok ihtiyacı vardı. Ama şimdi 4 yaşına girecek. Bir okul hayatı, arkadaşları var. Yapım şirketi de sağ olsun bana olanaklar sağladı. Mutlaka her hafta gidip geleceğim. Ömer de gelecek. Korktuğum bir şey yok. Artık bir yerden başlamam gerekiyordu. Bizim sektörümüzde sabah 8 akşam 5 çalışmak mümkün değil. Bu benim mesleğim. İşimi yaparken çok keyif alıyorum. Ben ne kadar mutlu olursam çocuğuma da daha enerjik bir anne olabilirim. Onun geleceği için de çalışmalıyım tabii. Her şeyin bir çözümü var. Sürekli gidip geleceğiz :)

Nasıl bir karakter bekliyor bizi?

Beni ilk defa farklı bir şekilde göreceksiniz. Çok tatlı bir karakter. Yurtdışında eğitim almış sonrasında kürkçü dükkânına dönmüş biri Songül. Değişik ilişkiler göreceğiz. Benim de yeni okuduğum, karakteri yeni yeni çıkardığım bir süreç aslında. Şimdi çok fazla bahsedip sürprizini kaçırmak istemiyorum aslında :)

"Keşkelerim yok"

Kırgın Çiçekler'den sonra uzun bir ara verdin. Bir daha böyle uzun aralar vermeyi düşünüyor musun? "Keşke ara vermeseydim" dediğin oldu mu?

Hayır, keşkelerim yok. O aranın verilmesi gerekiyormuş. Bir daha böyle uzun bir ara vereceğimi de düşünmüyorum. Ama iyi ki o arayı vermişim, oğlum oldu. Bundan daha kıymetli ne olabilir? Beraber geçirdik ilk dönemlerini.

"Kırgın Çiçekler'in yeri hep farklı olacak"

Biraz eskiye dönelim. Kırgın Çiçekler çok tutan bir işti. O projeden sonra hayatında neler değişti? Dönüm noktan diyebilir miyiz?

Daha önce de birçok projede yer almıştım. Ama tam olarak kendimi gösterebildiğim, seyircinin beni bağrına bastığı bir projeydi Kırgın Çiçekler. Kariyer hayatımın en top noktası diyebilirim. Biz o dönemde çok yoğun çalışıyorduk ve 3 buçuk sene sürdü dizimiz. Reytinglerimizin çok iyi olduğunu biliyorduk ama bu kadar sevildiğimizin, seyircinin bizi bağrına bastığının farkında değildik. Yaşlarımız çok küçüktü. Ondan dolayı olabilir. Ne kadar değerli ve kıymetli bir şey yaptığımızın farkında değildik. İş bittikten sonra hala bu kadar çok sevilmesi, tekrarlarının izlenmesinden sonra anlayabildik işin kıymetini. Oturup kritiğini de yapıyoruz kızlarla. O dönemin kıymetini bilememişiz diyoruz. Keşke daha fazla karavan sohbeti etseymişiz :) Hayatımızda daha çok projeler olacak ama Kırgın Çiçekler'in yeri ve tadı hep çok farklı olacak. Bende ve arkadaşlarımda çok iz bıraktı.