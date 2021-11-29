Leyla ile Mecnun'dan 2. sezon müjdesi geldi! Çekimler tamamlandı sırada artık 3. sezon çekimleri var. Yeni sezonuyla dijital platform Exxen'de yayınlanmaya başlanan Leyla ile Mecnun dizisinin 2. sezon çekimleri kısa bir süre önce tamamlanmıştı. Çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte gözler dizi ekibi ve Exxen'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Kulislerde dolaşan son bilgilere göre dizinin ikinci sezonunun yılbaşında izleyicisiyle buluşması beklentiler arasında yer alıyor.
LEYLA İLE MECNUN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Leyla ile Mecnun'un iki sezonunun yılbaşında izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak Exxen'den henüz bir açıklama gelmedi.
Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından birisi olan Leyla ile Mecnun yeni sezonlarıyla Exxen platformunda izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.