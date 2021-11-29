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    • Magazin
    • 29.11.2021 16:11
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    • 29.11.2021 16:11
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    Leyla ile Mecnun'dan 2. sezon müjdesi geldi! Çekimler tamamlandı sırada artık 3. sezon çekimleri var

    Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından birisi olan Leyla ile Mecnun yeni sezonlarıyla Exxen platformunda izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin ilk sezonunu tamamlayan izleyiciler yeni sezon tarihi hakkında yapılacak açıklamayı bekliyor. Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun'un ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı öğrenildi. Ayrıca dizinin 2. sezonun yılbaşında başlayacağı kulislerde kulaktan kulağa dolaşıyor.

    Leyla ile Mecnun’dan 2. sezon müjdesi geldi!

    Leyla ile Mecnun'dan 2. sezon müjdesi geldi! Çekimler tamamlandı sırada artık 3. sezon çekimleri var. Yeni sezonuyla dijital platform Exxen'de yayınlanmaya başlanan Leyla ile Mecnun dizisinin 2. sezon çekimleri kısa bir süre önce tamamlanmıştı. Çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte gözler dizi ekibi ve Exxen'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Kulislerde dolaşan son bilgilere göre dizinin ikinci sezonunun yılbaşında izleyicisiyle buluşması beklentiler arasında yer alıyor.

    LEYLA İLE MECNUN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Leyla ile Mecnun'un iki sezonunun yılbaşında izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak Exxen'den henüz bir açıklama gelmedi.

    Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından birisi olan Leyla ile Mecnun yeni sezonlarıyla Exxen platformunda izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

        Dizinin ilk sezonunu tamamlayan izleyiciler yeni sezon tarihi hakkında yapılacak açıklamayı bekliyor.

        Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun'un ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı öğrenildi.

        Ayrıca dizinin 2. sezonun yılbaşında başlayacağı kulislerde kulaktan kulağa dolaşıyor.

            LEYLA İLE MECNUN KONUSU

            Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek, hastanede yatak sayısının azlığından dolayı yan yana yatırılırlar. Ailelerinin "Doğar doğmaz birbirlerini buldular." sözü üzerine beşik kertmesi yapılan bebekler, isimlerini de efsanevi âşıklar olan Leylâ ve Mecnun'dan alır.

            Aradan 25 yıl geçer. Bir sabah Mecnun'un ailesi Mecnun'a durumu anlatır ve Leyla'yı istemeye giderler. Mecnun başta bu durumdan rahatsızlık duysa da, Leyla'yı görür görmez ona âşık olur. Onu etkilemek için ne yapacağını bilemeyen Mecnun, bir gece rüyasında ak sakallı bir dedeyi görür. Ak sakallı dedenin rüyalardan çıkıp Mecnun'la beraber yaşamaya başlamasıyla da işler karışır.
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            Haberler Magazin Leyla ile Mecnun'dan 2. sezon müjdesi geldi! Çekimler tamamlandı sırada artık 3. sezon çekimleri var
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