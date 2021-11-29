Leyla ile Mecnun'dan 2. sezon müjdesi geldi! Çekimler tamamlandı sırada artık 3. sezon çekimleri var

LEYLA İLE MECNUN KONUSU

Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek, hastanede yatak sayısının azlığından dolayı yan yana yatırılırlar. Ailelerinin "Doğar doğmaz birbirlerini buldular." sözü üzerine beşik kertmesi yapılan bebekler, isimlerini de efsanevi âşıklar olan Leylâ ve Mecnun'dan alır.

Aradan 25 yıl geçer. Bir sabah Mecnun'un ailesi Mecnun'a durumu anlatır ve Leyla'yı istemeye giderler. Mecnun başta bu durumdan rahatsızlık duysa da, Leyla'yı görür görmez ona âşık olur. Onu etkilemek için ne yapacağını bilemeyen Mecnun, bir gece rüyasında ak sakallı bir dedeyi görür. Ak sakallı dedenin rüyalardan çıkıp Mecnun'la beraber yaşamaya başlamasıyla da işler karışır.