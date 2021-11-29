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    • Magazin
    • 29.11.2021 17:26
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    • 29.11.2021 17:26
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    Ada Masalı için flaş karar! Final yapıyor seyircisini üzüntüden kırıp geçirecek veda haberi geldi

    Star TV'de yazın başlayan ve kısa sürede çok sevilen Ada Masalı için karar verildi. Proje diğer dizilerle aynı kaderi yaşayacak. Yayıncı kuruluş yazın yayınlanmaya başlanan Ada Masalı dizisi için final kararı aldı. Kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi Aralık ayında ekranlara veda edecek. Alınan bu karara Ada Masalı dizisinin hayranları final kararına tepkilerini sosyal medyadan pek çok yorum yaparak gösterdi. Günü değiştirilip çarşambaya alınan dizinin reytinglerde kan kaybı durmayınca final kararının alındığı konuşuluyor.

    Ada Masalı için flaş karar! Final yapıyor seyircisini üzüntüden kırıp geçirecek veda haberi geldi

    Ada Masalı için flaş karar! Final yapıyor seyircisini üzüntüden kırıp geçirecek veda haberi geldi. Star TV'de yazın başlayan Ada Masalı için dizisi için son kararını verdi. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'ın başrollerinde yer aldığı ve büyük beklentilerle yola çıkan Ada Masalı dizisi geçen hafta final yaparak final yapan diziler kervanına katıldı. Bir süredir reyting sıralamasında istenilen yeri edinemeyen alamayan diziyle ilgili final kararı alındı. Kulislerde konuşulan son bilgilere göre, Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı Aralık ayında final yapacak.

    FİNAL KARARI ALINDI

    Star TV'de yazın başlayan ve kısa sürede çok sevilen Ada Masalı için karar verildi. Proje diğer dizilerle aynı kaderi yaşayacak.

    Yayıncı kuruluş yazın yayınlanmaya başlanan Ada Masalı dizisi için final kararı aldı. Kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi Aralık ayında ekranlara veda edecek.

    Alınan bu karara Ada Masalı dizisinin hayranları final kararına tepkilerini sosyal medyadan pek çok yorum yaparak gösterdi.

        Günü değiştirilip çarşambaya alınan dizinin reytinglerde kan kaybı durmayınca final kararının alındığı konuşuluyor.

        23. BÖLÜM KONUSU

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