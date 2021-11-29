Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı: Silahını çekti ve ateşledi! Ölüm artık bir nefes kadar yakın!

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in ölümünün hemen ardından Fekeli ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Aynı zamanda Hakan ve Fikret arasında giderek tırmanmaya devam etti. Bir süredir kafası karışık olan ve şüpheleri dinmeyen Fikret, Hakan'ın karşısına çıktı. Onu köşeye sıkıştırmaya çalışırken, Hakan damarına basacak sözler sarf etti. Hakan konuyu Züleyha'ya getirip onu kışkırtınca Fikret daha fazla dayanamadı ve yumruk yumruğa kavgaya tutuştular. İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlandı. İşte o fragman...

SAVAŞSA SAVAŞ!

Hakan'ın duygularını itiraf etmesinin ardından Züleyha kendini geri çekmeye çalışır ancak başaramaz. Kafası karışan Züleyha, yaşananları Lütfiye ile paylaşır.