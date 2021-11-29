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    • Magazin
    • 29.11.2021 09:34
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    • 29.11.2021 09:34
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    Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı: Silahını çekti ve ateşledi! Ölüm artık bir nefes kadar yakın!

    atv ekranlarının merakla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova geçen hafta 114. bölümüyle ekranlara geldi. Gerçeklerin birer birer ortaya çıktığı bölümde Züleyha, Ali Rahmet Fekeli'yi öldüren isme bir adım daha yaklaşılıyor. Hakan'ın duygularını itiraf etmesinin ardından Züleyha kendini geri çekmeye çalıştı ancak bu konuda başarılı olamadı. Kafası karışan Züleyha, yaşananları Lütfiye ile paylaştı. Duygularının karşılıklı olduğuna inanan Hakan ise Züleyha'nın güvenini kazanmak için mücadeleye girişti. Bu gelişmelerin yaşandığı bölüm sonrası Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelerle heyecan artacak.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in ölümünün hemen ardından Fekeli ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Aynı zamanda Hakan ve Fikret arasında giderek tırmanmaya devam etti. Bir süredir kafası karışık olan ve şüpheleri dinmeyen Fikret, Hakan'ın karşısına çıktı. Onu köşeye sıkıştırmaya çalışırken, Hakan damarına basacak sözler sarf etti. Hakan konuyu Züleyha'ya getirip onu kışkırtınca Fikret daha fazla dayanamadı ve yumruk yumruğa kavgaya tutuştular. İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlandı. İşte o fragman...

    SAVAŞSA SAVAŞ!

    Hakan'ın duygularını itiraf etmesinin ardından Züleyha kendini geri çekmeye çalışır ancak başaramaz. Kafası karışan Züleyha, yaşananları Lütfiye ile paylaşır.

    Duygularının karşılıklı olduğuna inanan Hakan ise Züleyha'nın güvenini kazanmak için mücadeleye girişir. Bu sırada konakta yaşanan büyük olay, Hakan'ı, Züleyha'nın gözünde kahraman yapacaktır.

    HAKAN VE FİKRET ARASINDA SAVAŞ KIZIŞIYOR

    Şüpheleri dinmeyen Fikret, Hakan'ın karşısına çıkar. Onu köşeye sıkıştırmaya çalışırken, Hakan damarına basacak sözler sarf eder.

        Hakan konuyu Züleyha'ya getirip onu kışkırtınca Fikret daha fazla dayanamaz ve yumruk yumruğa kavgaya tutuşurlar.

        ÇUKUROVA, FİKRET VE BETÜL'Ü KONUŞUYOR

        Betül'le Fikret'in Hakan Gümüşoğlu'nu bulmak için gittiği otelde çekilen fotoğrafları gazetelerde yayınlanınca Fikret zor duruma düşer. Lütfiye dedikoduların önünü kesemeyince Fikret'e farklı bir çareyle gelir.

        FEKELİ'NİN KATİLİNİN ABDÜLKADİR OLDUĞU AÇIĞA ÇIKIYOR

        Lütfiye'ye gelen telefon, Fekeli'nin ölümü ile ilgili gerçekleri açığa çıkarır. Fekeli'yi öldürenin Abdülkadir Keskin olduğunu söyleyen gizemli ses, Hakan Gümüşoğlu'nu da ele verecek midir?
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        Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova 115. bölüm fragmanı: Silahını çekti ve ateşledi! Ölüm artık bir nefes kadar yakın!
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