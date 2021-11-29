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    • Magazin
    • 29.11.2021 08:59
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    • 29.11.2021 09:03
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    Yargı 12. bölüm fragmanı: Ok yaydan çıkıyor! Tahammül seviyesini iyice aşacak!

    Eren'in Engin ile yüzleştiği Yargı'da gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Ceylin tahammül seviyesini aştı. Kanal D ekranların reyting rekortmeni dizi bu hafta 11. bölümüyle ekranlardaydı. Hakikatlerin birer birer ortaya çıktığı bölümde kendisini durdurmak için Yekta'nın zoruyla hapishaneye gelen annesi Laçin ile yüzleşti. Aralarındaki gel gitlerden oldukça sıkılan ve kendini yorgun hisseden Ceylin sonunda Ilgaz'a açılmaya karar verir. Hislerini söyleyen Ceylin ise Ilgaz'ın açıklamasıyla sarsılacaktı. İntikam avcısına dönüşen Engin'in hedefinde Eren vardı. Ancak Eren, Engin'in umursamaz tavırları yüzünden çılgına döndü. İzleyiciler şimdi Yargı 12. bölüm fragmanınına odaklandı.

    Yargı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Pazar akşamlarının kısa sürede çok sevilen dizisi Yargı'da Ceylin'in Ilgaz'a açılmasının hemen ardından bazı kişilerle ilgili gerçekler ortaya çıktı. Son bölümde intikam planının bir parçası olarak Ceylin'i de tehdit eden Engin sert bir cevapla karşılaştı. Ceylin hiç bir şekilde Engin'i savunacak bir şey anlatmayacaktı. Ceylin tüm hayatını kaybetme pahasına da olsa Engin'e resti çekti. Metin'in yıllar önce Zafer'e karşı işlediği suçu öğrenen Engin bunu intikam planına dahil eder. Ilgaz'ı köşeye sıkıştırmanın yolunu bulan Engin, savcıyı ayağına getirdi. Bölümün hemen sonrasında Yargı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara geldi. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    CEYLİN SONUNDA ILGAZ'A AÇILIYOR

    Aralarındaki gel gitlerden oldukça sıkılan ve kendini yorgun hisseden Ceylin sonunda Ilgaz'a açılmaya karar verir. Hislerini söyleyen Ceylin ise Ilgaz'ın açıklamasıyla sarsılacaktır.

    ENGİN'İ MANİPÜLASYONLARI EREN'İ DELİRTİYOR!

    İntikam avcısına dönüşen Engin'in hedefinde Eren vardır. Ancak Eren, Engin'in umursamaz tavırları yüzünden çılgına döner. Yekta, Engin'in avukatlığını yapan Seda'ya peşini bırakması için büyük bir teklifte bulunuyor! Laçin'i kardeşiyle konuşup ikna etmesi için gönderen Yekta'nın teklifi şok etkisi yaratıyor.

    CEYLİN'İ TEHDİT EDEN ENGİN SERT BİR CEVAPLA KARŞILAŞIYOR!

    İntikam planının bir parçası olarak Ceylin'i de tehdit eden Engin sert bir cevapla karşılaşır. Ceylin hiç bir şekilde Engin'i savunacak bir şey anlatmayacaktır. Ceylin tüm hayatını kaybetme pahasına da olsa Engin'e resti çeker.

        ENGİN, ILGAZ'I BİLDİĞİ GERÇEKLERLE KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR!

        Metin'in yıllar önce Zafer'e karşı işlediği suçu öğrenen Engin bunu intikam planına dahil eder. Ilgaz'ı köşeye sıkıştırmanın yolunu bulan Engin, savcıyı ayağına getirir.

        Ilgaz duydukları karşısında şoke olur. Şimdi Engin'in zorlamasıyla babası ve aşkı arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

        Kendisini durdurmak için Yekta'nın zoruyla hapishaneye gelen annesi Laçin ile yüzleşiyor. Yekta, Engin'in tehditleri yüzünden zor durumda kalmıştır. Bu olayı değiştirmek için Laçin'i Engin'le görüşmeye gönderir. Ancak artık Engin değişmiştir. Annesi ve babasına olan öfkesi ağzından bir çırpıda dökülüveren sözlerden bile bellidir.

            ILGAZ, CEYLİN'İN BEKLENMEDİK HAMLELERİ YÜZÜNDEN ÖFKELENİYOR

            Pars'ı şikayet etmesi ve daha önce Engin'in aldığı ses kaydı yüzünden Ilgaz'ı zor durumda bırakan Ceylin, Ilgaz'ın serzenişiyle karşılaşır. Beklemediği bu çıkış Ceylin'i oldukça şaşırtırır.
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            Haberler Magazin Yargı 12. bölüm fragmanı: Ok yaydan çıkıyor! Tahammül seviyesini iyice aşacak!
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