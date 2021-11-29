Yargı 12. bölüm fragmanı: Ok yaydan çıkıyor! Tahammül seviyesini iyice aşacak!

Pazar akşamlarının kısa sürede çok sevilen dizisi Yargı'da Ceylin'in Ilgaz'a açılmasının hemen ardından bazı kişilerle ilgili gerçekler ortaya çıktı. Son bölümde intikam planının bir parçası olarak Ceylin'i de tehdit eden Engin sert bir cevapla karşılaştı. Ceylin hiç bir şekilde Engin'i savunacak bir şey anlatmayacaktı. Ceylin tüm hayatını kaybetme pahasına da olsa Engin'e resti çekti. Metin'in yıllar önce Zafer'e karşı işlediği suçu öğrenen Engin bunu intikam planına dahil eder. Ilgaz'ı köşeye sıkıştırmanın yolunu bulan Engin, savcıyı ayağına getirdi. Bölümün hemen sonrasında Yargı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara geldi. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

CEYLİN SONUNDA ILGAZ'A AÇILIYOR

Aralarındaki gel gitlerden oldukça sıkılan ve kendini yorgun hisseden Ceylin sonunda Ilgaz'a açılmaya karar verir. Hislerini söyleyen Ceylin ise Ilgaz'ın açıklamasıyla sarsılacaktır.