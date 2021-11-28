Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla nereli, eşi kim?

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

Turgay Başyayla 1976'da Zonguldak'ta dünyaya geldi. Aslen Çankırılı'dır.

İlk ve orta öğrenimini Çankırı'da tamamlayan Turgay Başyayla, liseden de başarı ile mezun oldu. Daha sonra Kıbrıs'a yerleşti. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Turgay Başyayla'nın asıl mesleği işletmeciliktir.

Turgay Başyayla, daha önce amatör olarak ilgilendiği müzik ile, eğitim hayatından sonra, profesyonel olarak ilgilenmeye başladı. İlk albümünü 2000'de 'Nazlıcan' ismi ile müzikseverlerle buluşturdu. Birçok konserde performans sergiledi.