Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu belli oldu. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen gündüz kuşağının renkli programı Gelinim Mutfakta'nın geçtiğimiz hafta sunuculuğunu Ezgi Sertel üstlenmişti. Turgay Başyayla bu hafta Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu oldu. Programın sıkı takipçileri Turgay Başyayla'nın hayatı hakkında bilgileri merak etmeye başladı. Peki, Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla nereli, eşi kim? İşte detaylar...
TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?
Turgay Başyayla 1976'da Zonguldak'ta dünyaya geldi. Aslen Çankırılı'dır.
İlk ve orta öğrenimini Çankırı'da tamamlayan Turgay Başyayla, liseden de başarı ile mezun oldu. Daha sonra Kıbrıs'a yerleşti. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Turgay Başyayla'nın asıl mesleği işletmeciliktir.
Turgay Başyayla, daha önce amatör olarak ilgilendiği müzik ile, eğitim hayatından sonra, profesyonel olarak ilgilenmeye başladı. İlk albümünü 2000'de 'Nazlıcan' ismi ile müzikseverlerle buluşturdu. Birçok konserde performans sergiledi.
İşte Turgay Başyayla imzalı albümler:
Nazlıcan
Ben Patlarsam Eğer
Sisteki Sesler
Yedi
Öz
Yediveren
Saçlarını Taramışsın