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    • Magazin
    • 29.11.2021 10:47
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    • 29.11.2021 10:47
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    Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla nereli, eşi kim? Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında?

    Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu belli oldu. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen gündüz kuşağının renkli programı Gelinim Mutfakta'nın geçtiğimiz hafta sunuculuğunu Ezgi Sertel üstlenmişti. Turgay Başyayla bu hafta Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu oldu. Programın sıkı takipçileri Turgay Başyayla'nın hayatı hakkında bilgileri merak etmeye başladı. Peki, Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla nereli, eşi kim? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu Turgay Başyayla kimdir, nereli, eşi kim?

    Ekranların eğlenceli programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu belli oldu. Geçtiğimiz hafta Ezgi Sertel'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi gelin "Miyase" oldu. Bu hafta Turgay Başyayla ile ekranlara gelecek yarışmada neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla nereli, eşi kim? İşte detaylar...

    TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

    Turgay Başyayla 1976'da Zonguldak'ta dünyaya geldi. Aslen Çankırılı'dır.

    İlk ve orta öğrenimini Çankırı'da tamamlayan Turgay Başyayla, liseden de başarı ile mezun oldu. Daha sonra Kıbrıs'a yerleşti. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Turgay Başyayla'nın asıl mesleği işletmeciliktir.

    Turgay Başyayla, daha önce amatör olarak ilgilendiği müzik ile, eğitim hayatından sonra, profesyonel olarak ilgilenmeye başladı. İlk albümünü 2000'de 'Nazlıcan' ismi ile müzikseverlerle buluşturdu. Birçok konserde performans sergiledi.

    İşte Turgay Başyayla imzalı albümler:

    Nazlıcan

    Ben Patlarsam Eğer

    Sisteki Sesler

    Yedi

    Öz

    Yediveren

    Saçlarını Taramışsın

        Başyayla, başarılı müzik hayatından ötürü 2008'de Kral Tv Müzik ödülleri kapsamında 'Yılın En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı' olarak seçildi.

        Ardından çok sayıda şarkı seslendiren ve albüm çıkaran Turgay Başyayla, oyunculuk oyunculuğa da adım attı. Söylediği şarkılar ile tanınan Başyayla, bu kez de, kamera karşısında, daha önce eğitimini aldığı oyunculuk performansını sergileyecekti.

        Ünlü müzisyen, 2003'te 'Şizofren Aşk' isimli filmde rol aldı. Daha sonra çok sayıda projede yer aldı. İ

        2003 - Şizofren Aşk

        2005 - Otel İstanbul'da

        2005 - Anne ya da Leyla

        2006 - Harput Fatihi 'Belek Gazi'
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla nereli, eşi kim? Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında?
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