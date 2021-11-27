Yalnız Kurt 5 isimle büyük sükse yaratacak! Deli Yürek ve Kurtlar Vadis dizilerini aratmayacak! İşte oyuncu kadrosu...

Duayen yönetmen Osman Sınav Ekmek Teknesi, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Sen Anlat Karadeniz'den sonra Yalnız Kurt dizisiyle yine çok konuşulacak. Projeden olay olacak yeni transfer haberleri geliyor ve çekimler devam ediyor. Bugüne kadar reyting rekorları kıran pek çok dizinin yapımcılığını ve yönetmenliği üstlenen Osman Sınav'ın yeni projesi olan Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda önemli isimler yer alıyor. İlk bölümü için heyecanlı bekleyişin sürdüğü dizinin kadrosuna 5 önemli isim katıldı. Usta oyuncu Cihan Ünal başta olmak üzere Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna katıldı.

YALNIZ KURT'UN ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR

Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimleri sürüyor.