Gönül Dağı Doktor Kenan'ı canlandıran Serkan Kuru diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı Kenan öldü mü? Dizideki serüveni..

Bu akşam 41. bölümüyle ekranlara gelen Gönül Dağı'nda herkesi derinden sarsacak bir gelişme yaşandı. Doktor Kenan rolüyle gönüllere taht kuran Serkan Kuru'nun diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediyor. Dizinin bu bölümünde yırtılmış gömleği bulunan Doktor Kenan'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Kenan öldü mü? Gönül Dağı Doktor Kenan'ı canlandıran Serkan Kuru diziden ayrıldı mı? İşte merak edilenler...
GÖNÜL DAĞI KENAN ÖLDÜ MÜ?
Gönül Dağı'nda Kenan karakteriyle adından söz ettiren Serkan Kuru'nun diziye veda edip etmeceği 41. bölümde netlik kazanacak.
NELER OLUYOR?
Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner'i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar… Halime'nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı beklemektir?
Diğer yandan Kenan'a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlar. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Kenan'ın ortadan kaybolmasının ardından aileyi bekleyen sürpriz ne olacaktır?
Asya'nın kaçtığını fark eden Mezarcı İlyas ve oğulları, soluğu Ramazan'ın evinde alır. Yaşanan bu olaylar sonucunda Ramazan ve Asya nasıl bir maceraya sürüklenecektir?