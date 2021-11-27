EDHO'daki tek bölümlük serüveninin sonrasında yeni rotası belli oldu! Usta oyuncu tercihini o programdan yana kullandı

Usta oyuncu Nurseli İdiz bu sezon başında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna Madam Anna rolüyle katılmıştı. İdiz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Madam Anna karakteriyle ekranlarda boy gösterecekti. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasıyla 2016 yılından bu yana herhangi bir projede yer almayan Nurseli İdiz'in yeni projesi merak edilir oldu. Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Flash TV'de yayınlanan "Al Sana Haber" adlı programdan ayrılmasıyla yerine gelecek isim duyuruldu. Seyhan Soylu programın yeni bölümlerinde Tuğba Ekinci'nin yerine programa Nurseli İdiz'in katıldığını açıkladı.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Flash TV'de yayınlanan "Al Sana Haber" adlı programdan ayrılmasıyla yerine gelecek isim duyuruldu.