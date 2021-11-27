Kardeşlerim Melisa öldü mü? Kardeşlerim Melisa neden yok? Damlasu İkizoğlu diziden ayrıldı mı?

Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evet..! Benim Melisa ile yolculuğum buraya kadardı. Ne denebilir ki, tertemiz delirdik :) Kardeşlerim çok güzel bir serüven oldu benim için. Bana bu güzel rolü teslim eden @ngmediatv ve sevgili yönetmenim @serkanbirinci ye sonsuz teşekkürler. Gerçek abim @celilnalcakan iyi ki varsın, canım @simgeselcuk ve @onurseyityaran bu süreçte sımsıcak bir aile olduğumuz için çok mutluyum. Hellö partner @halitozgursari çok eğlenmedik mi be! Şimdi üzücü ama #KadMelVeda diyebilir miyiz? Bu keyifli yolculukta beraber olduğum tüm oyuncu arkadaşlarım, iyi ki sizi tanımışım, iyi ki beraberdik. Ve tabii ki gizli kahramanlar, sevgili ekip, siz olmasaydınız bu başarı olmazdı, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık.