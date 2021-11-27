Kardeşlerim Melisa öldü mü? Kardeşlerim Melisa neden yok? Damlasu İkizoğlu diziden ayrıldı mı?

Kardeşlerim dizisinde iki haftadır bomba gelişmeler yaşanıyor. atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de geçen hafta herkesi üzen bir veda yaşandı. Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı Kadir karakterinin ölümüyle Melisa karakterinin akıbeti de merak konusu oldu. Karakteri canlandıran Damlasu İkizoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki, Kardeşlerim Melisa neden yok, ayrıldı mı? Kardeşlerim Halit ve Melisa öldü mü? Damlasu İkizoğlu diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...
KARDEŞLERİM MELİSA NEDEN YOK, AYRILDI MI?
Melisa karakterini canlandıran ve kısa sürede adından söz ettiren Damlasu İkizoğlu sosyal medya hesabından diziden ayrıldığını duyurdu.
İşte o paylaşım;
VEDA PAYLAŞIMI YAPTI
Kardeşlerim dizisinin Melisa'sı Damlasu İkizoğlu Halit Özgür Sarı'dan sonra diziye veda eden ikinci isim oldu.