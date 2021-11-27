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    • Magazin
    • 28.11.2021 09:28
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    • 28.11.2021 09:28
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    Kardeşlerim Melisa öldü mü? Kardeşlerim Melisa neden yok? Damlasu İkizoğlu diziden ayrıldı mı?

    atv'nin çok izlenen dizisi Kardeşlerim'de bomba gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesiyle Melisa'nın akıbeti de merak ediliyordu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Peki, Kardeşlerim Melisa neden yok, ayrıldı mı? Kardeşlerim Halit ve Melisa öldü mü? Damlasu İkizoğlu diziden ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

    Kardeşlerim Melisa öldü mü?

    Kardeşlerim dizisinde iki haftadır bomba gelişmeler yaşanıyor. atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de geçen hafta herkesi üzen bir veda yaşandı. Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı Kadir karakterinin ölümüyle Melisa karakterinin akıbeti de merak konusu oldu. Karakteri canlandıran Damlasu İkizoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki, Kardeşlerim Melisa neden yok, ayrıldı mı? Kardeşlerim Halit ve Melisa öldü mü? Damlasu İkizoğlu diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

    KARDEŞLERİM MELİSA NEDEN YOK, AYRILDI MI?

    Melisa karakterini canlandıran ve kısa sürede adından söz ettiren Damlasu İkizoğlu sosyal medya hesabından diziden ayrıldığını duyurdu.

    İşte o paylaşım;

    VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

    Kardeşlerim dizisinin Melisa'sı Damlasu İkizoğlu Halit Özgür Sarı'dan sonra diziye veda eden ikinci isim oldu.

        Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evet..! Benim Melisa ile yolculuğum buraya kadardı. Ne denebilir ki, tertemiz delirdik :) Kardeşlerim çok güzel bir serüven oldu benim için. Bana bu güzel rolü teslim eden @ngmediatv ve sevgili yönetmenim @serkanbirinci ye sonsuz teşekkürler. Gerçek abim @celilnalcakan iyi ki varsın, canım @simgeselcuk ve @onurseyityaran bu süreçte sımsıcak bir aile olduğumuz için çok mutluyum. Hellö partner @halitozgursari çok eğlenmedik mi be! Şimdi üzücü ama #KadMelVeda diyebilir miyiz? Bu keyifli yolculukta beraber olduğum tüm oyuncu arkadaşlarım, iyi ki sizi tanımışım, iyi ki beraberdik. Ve tabii ki gizli kahramanlar, sevgili ekip, siz olmasaydınız bu başarı olmazdı, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık.

        En büyük teşekkür ise sizlere. Beni hiç yalnız hissettirmediğiniz, güzel dilekleriniz ve mesajlarınızla yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bir ayrılık değil, yeni serüvenlerde karşılaşmak üzere..." dedi.
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