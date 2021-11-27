Kardeşlerim dizi kadrosunda değişiklik! İki transfer bir de veda gelişmesi! Sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu

Son döneme bakıldığında Kardeşlerim dizisi şüphesiz ki atv'nin en çok dikkat çeken dizilerinden birisi olarak öne çıkıyor. Geçen hafta 29. bölümü yayınlanan dizide Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etti. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan dizide yeni ayrılıkların yaşanacağını öğrenildi. Kadir karakteriyle adından söz ettiren Halit Özgür Sarı'nın vedasının ardından flaş bir ayrılık daha yaşanıyor. Dizide Melisa karakteriyle ünlenen Damlasu İkizoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vedasını resmen duyurdu. Ayrıca diziye yeni bir oyuncu daha katılıyor. Güzel oyuncu Elif Uslusoy, Canan karakteriyle Kardeşlerim'de olacak.

İKİ VEDA GELİŞMESİ

Kardeşlerim dizisi son döneme bakıldığında şüphesiz ki atv'nin en çok dikkat çeken dizilerinden birisi oldu. Geçen hafta 29. bölümü yayınlanan dizide Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etti.