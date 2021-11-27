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    • Magazin
    • 28.11.2021 09:26
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    • 28.11.2021 09:26
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    Kuruluş Osman'daki macerası sona erdi artık başka yerde sürdürecek! Sızısı kalbin derinlerine işleyecek ayrılık...

    Kuruluş Osman'da sızısı kalbin derinlerine işleyecek ayrılık! Macerasını artık başka yerde sürdürecek. Kuruluş Osman dizisinde son haftalarda bir isim katılırken bir isim de veda etti. Son olarak Kertekenkele'de Ateş karakterine hayat veren Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı dizide savaşçı Julia'yı canlandırmaya başladı. Ayrıca Bala Hatun'un yanından hiç ayrılmayan ve Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda etti. Gonca Hatun'un vedası Boran Alp ve Bala Hatun'u kahrederken gözler gelecek haftalarda neler yaşanacağına çevrildi.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman’daki macerası sona erdi artık başka yerde sürdürecek!

    Kuruluş Osman'ın geçen hafta yayınlanan 71. bölümünde kahredecek bir ayrılık yaşandı. Projenin ilk bölümüyle birlikte Gonca Hatun karakterine merhaba diyen Emel Dede'nin vedası herkesi üzdü. Bala Hatun'un yakın dostu, biricik sırdaşı Gonca Hatun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emel Dede projeye veda etti. Gonca Hatun'un şehadete yürüdüğü anlar Bala Hatun ve Boran Alp'i kahretti. Turgut Bey'in Osman Bey tarafından kolundan yaralandığı ve ardından oyun çıktığının anlaşıldığı anlar Kuruluş Osman 71. bölümüne damga vurmuştu. Emel Dede'nin canlandırdığı Gonca Hatun karakterinin vedasının ardından dizide neler olacağı merak ediliyor.

    KAHREDEN VEDA

    Kuruluş Osman'dan gelen ayrılık haberi yürekleri dağladı. Bala Hatun'un yanında hiç ayrılmayan Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda etti.

    Osman Bey'e karşı bir ittifak kararının alındığı bölümde Gonca Hatun'un acısı başta Boran Alp ve Bala Hatun tarafından derinden hissedilecek.

    EMEL DEDE KİMDİR?

    Emel Dede, 5 Mayıs 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dede, 1.72 metre boyunda, 52 kilo ve Başak burcudur. Emel Dede; ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yaşamıştır.

        Ayrıca Sevda Kuşun Kanadında, Seddülbahir 32 Saat, Alın Yazım, Aşkın Bedeli, Emanet, İsimsizler, Çukur ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterine hayat vermiştir.

        OYNADIĞI DİZİLER

        2019 – Kuruluş Osman (Gonca) (TV Dizisi)
        2019 – Kuzgun (Meryem'in Gençliği) (TV Dizisi)
        2017-2018 – Çukur (Aylin) (TV Dizisi)
        2017 – İsimsizler (Berfin) (TV Dizisi)
        2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Leyla) (TV Dizisi)

        2015 – Seddülbahir 32 Saat (Cemile) (TV Dizisi)
        2014-2015 – Alın Yazım (TV Dizisi)
        2014 – Emanet (TV Dizisi)
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman'daki macerası sona erdi artık başka yerde sürdürecek! Sızısı kalbin derinlerine işleyecek ayrılık...
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