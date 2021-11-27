Kuruluş Osman'daki macerası sona erdi artık başka yerde sürdürecek! Sızısı kalbin derinlerine işleyecek ayrılık...

Kuruluş Osman'ın geçen hafta yayınlanan 71. bölümünde kahredecek bir ayrılık yaşandı. Projenin ilk bölümüyle birlikte Gonca Hatun karakterine merhaba diyen Emel Dede'nin vedası herkesi üzdü. Bala Hatun'un yakın dostu, biricik sırdaşı Gonca Hatun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emel Dede projeye veda etti. Gonca Hatun'un şehadete yürüdüğü anlar Bala Hatun ve Boran Alp'i kahretti. Turgut Bey'in Osman Bey tarafından kolundan yaralandığı ve ardından oyun çıktığının anlaşıldığı anlar Kuruluş Osman 71. bölümüne damga vurmuştu. Emel Dede'nin canlandırdığı Gonca Hatun karakterinin vedasının ardından dizide neler olacağı merak ediliyor.

KAHREDEN VEDA

Kuruluş Osman'dan gelen ayrılık haberi yürekleri dağladı. Bala Hatun'un yanında hiç ayrılmayan Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda etti.