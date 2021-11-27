Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı: Yüreklere kor düşürdü! Gönül Dağı yeni bölümde sırra kadem basacak sonu feci olacak!

Bugün 41. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı'nda Doktor Kenan'ın sırra kadem basması herkesi şok etti. Doktor Kenan'ı kaybolmasıyla birlikte köyde ve civarda arama çalışmaları başlatıldı. Doktor Kenan rolüyle gönüllere taht kuran Serkan Kuru'nun diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediyor. Dizinin bu bölümünde yırtılmış gömleği bulunan Doktor Kenan'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu olmuştu. Ancak bölümün sonlarına doğru Kenan'ın yaralı olduğu ortaya çıktı. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Gönül Dağı 42. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri beklemeye başladı.

HALİME HAREKETE GEÇİYOR

Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner'i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar… Halime'nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı beklemektir?