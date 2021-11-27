Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.11.2021 09:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2021 09:20
    ABONE OL

    Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı: Yüreklere kor düşürdü! Gönül Dağı yeni bölümde sırra kadem basacak sonu feci olacak!

    41. bölümüyle ekranlara gelen Gönül Dağı'nda herkesi derinden sarsacak bir gelişme yaşandı. Doktor Kenan'ın kaybolması herkesi şok ederken gözler ölüp ölmeyeceğine çevrilmişti. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olmuştu. Yırtılmış gömleği bulunan Doktor Kenan'ın bölümün son sahnesinde yaralı olarak ortaya çıkması büyük sevinç yaratırken gelecek hafta yüreklere kor düşüren olay bir olay yaşanacağı tahmin ediliyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara geldi.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı: Yüreklere kor düşürdü!

    Bugün 41. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı'nda Doktor Kenan'ın sırra kadem basması herkesi şok etti. Doktor Kenan'ı kaybolmasıyla birlikte köyde ve civarda arama çalışmaları başlatıldı. Doktor Kenan rolüyle gönüllere taht kuran Serkan Kuru'nun diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediyor. Dizinin bu bölümünde yırtılmış gömleği bulunan Doktor Kenan'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu olmuştu. Ancak bölümün sonlarına doğru Kenan'ın yaralı olduğu ortaya çıktı. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Gönül Dağı 42. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri beklemeye başladı.

    HALİME HAREKETE GEÇİYOR

    Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner'i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar… Halime'nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı beklemektir?

    Diğer yandan Kenan'a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlar. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Kenan'ın ortadan kaybolmasının ardından aileyi bekleyen sürpriz ne olacaktır?

    Asya'nın kaçtığını fark eden Mezarcı İlyas ve oğulları, soluğu Ramazan'ın evinde alır. Yaşanan bu olaylar sonucunda Ramazan ve Asya nasıl bir maceraya sürüklenecektir?

        MASAL GERÇEK OLMUŞTU

        Gedelli'de düğün var! Masal gerçek oluyor, Dilek ve Taner evleniyor. Herkesin heyecanla beklediği bu düğünde, Taner ve Dilek'i nasıl sürprizler bekliyor?

        Mezarcı İlyas'ın verdiği sürenin dolmasıyla Ramazan'ın bir cevap vermesi gerekmektedir. Ramazan'ın verdiği cevap Mezarcı İlyas'ı ikna etse de oğulları ikna olmaz. Ramazan'ı nasıl bir macera bekliyor?

        Gerçek anne-babasının Döndü ve Muammer olduğunu öğrenen Doktor Kenan, dağılmış haldedir. Gerçekleri açıklamanın yolunu arayan Kenan; ailesine gerçekleri söyleyebilecek mi?

            Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Dolar veya euroyla borçlanana uyarlama şansı
            Haberler Magazin Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı: Yüreklere kor düşürdü! Gönül Dağı yeni bölümde sırra kadem basacak sonu feci olacak!
                SON DAKİKA