Yalancı dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Yalancı bu hafta yok mu? Yalancı dizisi bitti mi, final mi yaptı nedeni ne? 26 Kasım Cuma...

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül'de yayınlanan dizi Yalancı İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır. Deniz öğretmen ile cerrah Mehmet Emir'in etrafında dönen olayları konu alan dizi yayınlanmaya başlandığı bir kaç bölümden sonra can çekişmeye başladı. Reytinglerde istenilen hedefe ulaşamayan Yalancı dizisi için takipçilerini üzen haber geldi. Her hafta Cuma günü Show TV'de ekrana gelen dizinin bu akşamki yeni bölümünü beklenen izleyicileri hayak kırıklığına uğradı. Peki Yalancı dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Yalancı bu hafta yok mu? Yalancı dizisi bitti mi, final mi yaptı nedeni ne? İşte 26 Kasım Show TV yayın akışı...
26 KASIM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz (Yeni Dizi)
23:45 Üç Kuruş
02:30 Aziz
YALANCI DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Yalancı dizisi 10. bölümüyle birlikte final yaptı. Dizinin reytingler nedeniyle final yapma kararı aldığı öğrenildi. 26 Kasım Cuma günü Show TV yayın akışında Yalancı dizisi yerine Aziz dizisi yer alıyor.
YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Salih Bademci: Mehmet Emir Gürsoy
Burçin Terzioğlu: Deniz Sungur
Cemal Toktaş: Murat Özdal
Hazal Türesan: Yasemin Aytekin
İmer Özgün: Canan Ocakçı
Şahin Irmak: Okay Aytekin
Serkan Tınmaz: Arif Ocakçı
Murat Kılıç: Erdal Numanoğlu
Fatih Berk Şahin: Doruk Gürsoy
Efsane Odağ: Görkem Bilgen
Öyküsu Özyürek: Lorin
Emir Çubukçu: Ahmet Bilgen
Gizem Soysaldı: Tuğba
Ozan Ayhan: Yavuz
Doğa Karakaş: Ayaz
Mesut Yılmaz: Ali
Özgür Şahin: Serkan
Sema Çeyrekbaşı: Türkan
Mihrimah Selin Vardar: Derin