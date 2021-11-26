Yalancı dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Yalancı bu hafta yok mu? Yalancı dizisi bitti mi, final mi yaptı nedeni ne? 26 Kasım Cuma...

YALANCI KONUSU NEDİR?

İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlaması olan Yalancı dizisinde Deniz öğretmen ile cerrah Mehmet Emir keyifli bir akşam yemeği yerler. Gece bir birliktelik yaşanır ancak sabah uyandıklarında ikisi de farklı duygular içindedir. Deniz öğretmen tecavüze uğradığını söylerken, Mehmet Emir gecenin kendi istekleri ile olduğunu söyler. Her ikisi de kendi haklılıklarını kanıtlamaya çalışır ve durum gittikçe daha karmaşık bir hal alır.

YALANCI DİZİSİ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalancı'nın Final (10. Bölüm) Bölümünde; Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başarmıştır. Mehmet Emir ise hayatındaki her şeyi geride bırakarak yok olmayı seçmiştir.

Polis her yerde Mehmet Emir'i arar ancak Mehmet Emir yakalanamaz. Mehmet Emir'in kayboluşundan bir ay sonra cesedi bulunur.

Mehmet Emir öldürülmüştür ve pek çok kişinin onu öldürmek için sebebi olmasına rağmen bütün oklar katilin Deniz olduğunu işaret etmektedir. Deniz ise Mehmet Emir'i öldürmediğini, Mehmet Emir'in kendisine tuzak kurduğunu, bu yolla kendisinden intikam aldığını iddia etmektedir.

Her şey aradan geçen bir ayda olmuştur. Deniz baş şüpheli konumundadır. Kendisini aklamak için geçen bir ayda ne olduğunu çözmek zorundadır.