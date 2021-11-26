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    • Magazin
    • 26.11.2021 14:18
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    • 26.11.2021 14:18
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    Yalancı dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Yalancı bu hafta yok mu? Yalancı dizisi bitti mi, final mi yaptı nedeni ne? 26 Kasım Cuma...

    Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci’nin yer aldığı Show TV'nin Cuma akşamları yayınlanan dizisi Yalancı hakkında karar verildi. Show TV'nin 26 Kasım 2021 Cuma yayın akışında Yalancı dizisinin yeni bölümünü göremeyenler internet arama motorlarında Yalancı dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Yalancı bu hafta yok mu? Yalancı dizisi bitti mi, final mi yaptı nedeni ne? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Bir süredir reytinglerde düşüş yaşayan diziden üzen haber geldi. İşte detaylı bilgiler...

    Yalancı dizisi bu akşam yok mu, neden yok?

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül'de yayınlanan dizi Yalancı İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır. Deniz öğretmen ile cerrah Mehmet Emir'in etrafında dönen olayları konu alan dizi yayınlanmaya başlandığı bir kaç bölümden sonra can çekişmeye başladı. Reytinglerde istenilen hedefe ulaşamayan Yalancı dizisi için takipçilerini üzen haber geldi. Her hafta Cuma günü Show TV'de ekrana gelen dizinin bu akşamki yeni bölümünü beklenen izleyicileri hayak kırıklığına uğradı. Peki Yalancı dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Yalancı bu hafta yok mu? Yalancı dizisi bitti mi, final mi yaptı nedeni ne? İşte 26 Kasım Show TV yayın akışı...

    26 KASIM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:15 Bu Sabah
    10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
    12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Aziz (Yeni Dizi)
    23:45 Üç Kuruş
    02:30 Aziz

    YALANCI DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Yalancı dizisi 10. bölümüyle birlikte final yaptı. Dizinin reytingler nedeniyle final yapma kararı aldığı öğrenildi. 26 Kasım Cuma günü Show TV yayın akışında Yalancı dizisi yerine Aziz dizisi yer alıyor.

    YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Salih Bademci: Mehmet Emir Gürsoy
    Burçin Terzioğlu: Deniz Sungur
    Cemal Toktaş: Murat Özdal
    Hazal Türesan: Yasemin Aytekin
    İmer Özgün: Canan Ocakçı
    Şahin Irmak: Okay Aytekin
    Serkan Tınmaz: Arif Ocakçı
    Murat Kılıç: Erdal Numanoğlu
    Fatih Berk Şahin: Doruk Gürsoy
    Efsane Odağ: Görkem Bilgen
    Öyküsu Özyürek: Lorin
    Emir Çubukçu: Ahmet Bilgen
    Gizem Soysaldı: Tuğba
    Ozan Ayhan: Yavuz
    Doğa Karakaş: Ayaz
    Mesut Yılmaz: Ali
    Özgür Şahin: Serkan
    Sema Çeyrekbaşı: Türkan
    Mihrimah Selin Vardar: Derin

        YALANCI KONUSU NEDİR?

        İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlaması olan Yalancı dizisinde Deniz öğretmen ile cerrah Mehmet Emir keyifli bir akşam yemeği yerler. Gece bir birliktelik yaşanır ancak sabah uyandıklarında ikisi de farklı duygular içindedir. Deniz öğretmen tecavüze uğradığını söylerken, Mehmet Emir gecenin kendi istekleri ile olduğunu söyler. Her ikisi de kendi haklılıklarını kanıtlamaya çalışır ve durum gittikçe daha karmaşık bir hal alır.

        YALANCI DİZİSİ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Yalancı'nın Final (10. Bölüm) Bölümünde; Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başarmıştır. Mehmet Emir ise hayatındaki her şeyi geride bırakarak yok olmayı seçmiştir.

        Polis her yerde Mehmet Emir'i arar ancak Mehmet Emir yakalanamaz. Mehmet Emir'in kayboluşundan bir ay sonra cesedi bulunur.

        Mehmet Emir öldürülmüştür ve pek çok kişinin onu öldürmek için sebebi olmasına rağmen bütün oklar katilin Deniz olduğunu işaret etmektedir. Deniz ise Mehmet Emir'i öldürmediğini, Mehmet Emir'in kendisine tuzak kurduğunu, bu yolla kendisinden intikam aldığını iddia etmektedir.

        Her şey aradan geçen bir ayda olmuştur. Deniz baş şüpheli konumundadır. Kendisini aklamak için geçen bir ayda ne olduğunu çözmek zorundadır.
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