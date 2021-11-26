Kırmızı Oda 54. bölüm fragmanı: Kader ağlarını örüyor! Battı balık yan gider misali hareket edecek!

Duygu dolu sahneleriyle TV8 ekranlarında cuma akşamları merakla takip edilen Kırmızı Oda'da "Ve kader ağlarını örer" sözleri dikkat çekti. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan Gökhan Özoğuz, TV8'in çok sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Dara karakterine hayat vermeye başladı. Yaşadığı uyku problemiyle Doktor Hanım'a gelen Dara'nın merak edilen hikayesi dikkat çekti. Bölümün ardından seyirciler büyük bir heyecanla Kırmızı Oda 54. bölüm fragmanını bekliyor.
KIRMIZI ODA'DAN YENİ TRANSFER
Geçtiğimiz haftadan bu yana Gökhan Özoğuz, TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda'da Dara karakterine hayat veriyor.
Yaşadığı uyku problemi ile Doktor Hanım'a gelen Dara'nın hikayesi 19 Kasım'dan itibaren her Cuma ekranlarda yer almaya başladı.