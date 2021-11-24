10. bölümde final kararı almıştı! Yalancı dizisinin neden bittiği ortaya çıktı! Herkes reytingler düşük zannediyordu! Meğer Salih Bademci...

10. bölümde final kararı alan ve son bölümü Salı günü yayınlan Yalancı dizisi izleyicilerini bir hayli üzdü. Ekran macerasını sonlandıran dizinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci sosyal medya hesaplarından veda paylaşımlarında bulundu. Birbirleriyle çekilmiş karelerini yayınlayan ikili herkesi duygulandırdı. Dizinin neten bittiği ise merak uyandırdı. Bir yandan reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için erken final yaptığı konuşulurken bir yandan da Salih Bademci'nin yeni projesi nedeniyle olabileceği öne sürüldü.