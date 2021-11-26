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    • Magazin
    • 26.11.2021 20:35
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    • 26.11.2021 20:35
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    Survivor’dan sonra MasterChef de aşk yuvasına döndü! Dilara gönlünü bakın hangi yarışmacıya kaptırdı! Tunahan Ak'ın hamlesi olay oldu

    Survivor’dan sonra MasterChef de aşk yuvasına döndü! Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ile İlayda Şeker aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken Batuhan Karacakaya-Aleyna Çalışkan cephesinde de yeni bir gelişme yaşanmıştı. İkilinin aşk pozu sosyal medyada şok etkisi yaratmıştı. TV8’in bir diğer yarışma programı MasterChef’ten de benzer bir haber geldi. Fenomen yarışmacı Dilara Başaran’ın gönlünü Sergen Özen'e kaptırdığı iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından gözler Dilara ile Sergen’den gelecek açıklamaya çevrilirken Tunahan Ak'ın sosyal medya hamlesi dikkat çekti. İşte detaylar...

    MasterChef de aşk yuvasına döndü!

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışması aylar öncesine bitmesine rağmen yarışmacıların yaşadığı aşklarla sık sık gündem olmuştu. Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ile İlayda Şeker aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken Batuhan Karacakaya-Aleyna Çalışkan cephesinde de yeni bir gelişme yaşanmıştı. İkilinin aşk pozu sosyal medyada şok etkisi yaratmıştı.

    TV8'in bir diğer yarışma programı MasterChef'ten de benzer bir haber geldi. Fenomen yarışmacı Dilara Başaran'ın gönlünü Sergen Özen'e kaptırdığı iddia edildi. Bu iddia sonrası gözler Dilara Başaran ve Sergen Özen'in yapacağı açıklamaya çevrildi.

    TUNAHAN AK'TAN ŞAŞIRTAN HAMLE!
    MasterChef eski yarışmacısı Tunahan Ak'ın, aşk iddiasını ortaya atan Instagram gönderisini beğenmesi ve sonrasında beğeniyi geri alması ise dikkat çekti.

        MEHMET ŞEF'TEN İTİRAF!
        Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Sergen ile ilgili "Ben tanıştım Sergen'in kız arkadaşıyla hatta sözlüymüş! Çok güzel, çok efendi, çok da kibar bir kız! Gerçekten ben bayıldım kıza. Karaman'da çekim yapılırken yanımıza geldi. Ben çok mutlu oldum senin adına Sergen" ifadelerini kullanmıştı.

        Sergen ise takipçilerinin takibi bırakacağını düşünerek "Şefim yok öyle bir şey gerçekten! Bari kız zengin olsa" şeklinde konuşmuştu.

        SERGEN ÖZEN KİMDİR?
        Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Özen, sonrasında Pamukkale Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi aldı.

            Özen, 2020 yılında da MasterChef'e katılmış ancak yemeğin sosunu eklemeyi unuttuğu için elenmişti.

            DİLARA BAŞARAN KİMDİR?
            Dilara Başaran, 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başladı.

            Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Başaran, sonrasında Turizm Otel İşletmeciliği okudu.
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            Haberler Magazin Survivor’dan sonra MasterChef de aşk yuvasına döndü! Dilara gönlünü bakın hangi yarışmacıya kaptırdı! Tunahan Ak'ın hamlesi olay oldu
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