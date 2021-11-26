Survivor’dan sonra MasterChef de aşk yuvasına döndü! Dilara gönlünü bakın hangi yarışmacıya kaptırdı! Tunahan Ak'ın hamlesi olay oldu

MEHMET ŞEF'TEN İTİRAF!

Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Sergen ile ilgili "Ben tanıştım Sergen'in kız arkadaşıyla hatta sözlüymüş! Çok güzel, çok efendi, çok da kibar bir kız! Gerçekten ben bayıldım kıza. Karaman'da çekim yapılırken yanımıza geldi. Ben çok mutlu oldum senin adına Sergen" ifadelerini kullanmıştı.