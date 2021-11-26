Survivor’dan sonra MasterChef de aşk yuvasına döndü! Dilara gönlünü bakın hangi yarışmacıya kaptırdı! Tunahan Ak'ın hamlesi olay oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışması aylar öncesine bitmesine rağmen yarışmacıların yaşadığı aşklarla sık sık gündem olmuştu. Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ile İlayda Şeker aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken Batuhan Karacakaya-Aleyna Çalışkan cephesinde de yeni bir gelişme yaşanmıştı. İkilinin aşk pozu sosyal medyada şok etkisi yaratmıştı.
TV8'in bir diğer yarışma programı MasterChef'ten de benzer bir haber geldi. Fenomen yarışmacı Dilara Başaran'ın gönlünü Sergen Özen'e kaptırdığı iddia edildi. Bu iddia sonrası gözler Dilara Başaran ve Sergen Özen'in yapacağı açıklamaya çevrildi.
TUNAHAN AK'TAN ŞAŞIRTAN HAMLE!
MasterChef eski yarışmacısı Tunahan Ak'ın, aşk iddiasını ortaya atan Instagram gönderisini beğenmesi ve sonrasında beğeniyi geri alması ise dikkat çekti.