Leyla ile Mecnun'un vazgeçilmezlerinden olacak! Survivor'ın 2021 yarışmacısı resmen dönüyor

2021 Survivor yarışmacıları şüphesiz ki herkesi dikkatini çekmeyi başardı. Yaz aylarında final yapan Survivor ekranlara 2022 yılının şubat ayına kadar ekranlara elveda dedi. Kulislerde son konuşulan söylentilere nazaran, Survivor ikincisi olan ve şampiyonluğu son anda kaçıran isme dizi teklifi geldiği iddia edildi. Eğer iddialar doğruysa sevilen yarışmacı yeni projesiyle dikkat çekecek. Ekranların fenomen dizisi Leyla ile Mecnun yeni bölümleriyle Exxen dijital platformunda seyircilerini güldürüyor. Son haftalarda kulislerde Survivor 2. Yiğit Poyraz'ın dizinin kadrosuna ilerleyen bölümlerde katılacağı konuşulsa da Yiğit Poyraz'ın diziye katılıp katılmayacağı ise hala belirsiz.

İDDİALAR KONUŞULUYOR

Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de izleyicisiyle buluşan Leyla ile Mecnun dizisine ilerleyen ekranlarda olacağı iddia ediliyor.